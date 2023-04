KNVB afgeperst na hack: ‘Als ze geen losgeld betalen, ontstaat gigaprobleem’

Maandag, 17 april 2023 om 20:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:14

Hackerscollectief LockBit dreigt een enorme hoeveelheid privacygevoelige data van de KNVB op straat te gooien. De criminelen slaagden erin om liefst 300 gigabyte aan bestanden buit te maken en chanteren de voetbalbond met het openbaar maken daarvan. "Een nachtmerrie voor de KNVB. Dit is een organisatie die niet bluft, de KNVB moet dit heel serieus nemen", waarschuwt Dave Maasland, ceo van het digitale beveiligingsbedrijf Eset Nederland, tegenover het Algemeen Dagblad.

De KNVB is slachtoffer geworden van een grootschalige hack. LockBit, dat banden met Rusland zou hebben, heeft onder meer toegang tot contracten van spelers en trainers, documenten over lopende tuchtzaken en gedetailleerde informatie over de bedrijfsvoering en commerciële zaken van de bond. De criminele organisatie dreigt alles te publiceren indien de KNVB niet vóór 26 april over de brug komt met losgeld. Over de hoogte van het geëiste bedrag is niets bekend. De voetbalbond wil op dit moment geen mededelingen doen over de kwestie.

Sportmarketeer Chris Woerts stelt dat de KNVB voor een duivels dilemma staat. "Je mag nooit toegeven aan chantage, maar in dit geval zou ik de KNVB adviseren om met die gasten te gaan praten, anders hebben ze straks een gigaprobleem", aldus Woerts, die spreekt van 'explosieve dossiers'. "Je hebt nu bijvoorbeeld AZ die de KNVB beticht van achterkamertjespolitiek. Als dat allemaal gedocumenteerd is en uitlekt, dan krijgt de bond echt een enorme bak ellende over zich heen. Dat kun je je niet voorstellen."

Ook tech-jurist Menno Weij adviseert de KNVB om in gesprek te gaan met LockBit. "Als je dat niet doet, dan komt die informatie sowieso het darkweb op. Dat heeft het verleden al laten zien." Zelfs betalen biedt geen garanties, maar LockBit is er in dat geval niet meer bij gebaat om de data te lekken. "Hun verdienmodel is volledig gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Als zij niet hun woord houden, stort hun hele business in elkaar. Dan zullen bedrijven in het vervolg denken: LockBit, zak er lekker in. Dat willen ze niet, want er moet wel geld verdiend worden." De organisatie zou met deze geraffineerde werkwijze al miljoenen euro's hebben buitgemaakt.