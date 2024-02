Knutsen reageert op vragen over trainerschap Ajax: ‘Jullie geven niet op, hè’

Kjetil Knutsen heeft op de persconferentie voor het duel van zijn FK Bodø/Glimt met Ajax vragen beantwoord over de link tussen hem en de Amsterdammers. Afgelopen zomer werd de Noorse succestrainer hevig gelinkt aan het trainerschap bij Ajax, maar van een samenwerking kwam het toen niet.

Op de vraag of er afgelopen zomer concreet contact is geweest tussen hem en Ajax, reageert de Knutsen ontwijkend. "Ik heb veel respect voor Ajax en de huidige trainer. Ik ben nu erg blij om trainer van Bodø/Glimt te zijn en ik hoop dat jullie respecteren wie ik ben en wat ik doe voor de club."

Knutsen werd in 2020, 2021 en 2023 landskampioen met Bodø. Ook in Europa maakten de Noren geregeld indruk. Knutsen wordt alom geroemd om zijn aanvallende stijl en prestaties met de club, dat niet lang geleden nog een bijrol vertolkte in de Eliteserien.

Knutsen krijgt vervolgens nog meer vragen over een mogelijk dienstverband bij Ajax, waar John van 't Schip na dit seizoen een rol in het technisch management van de club gaat spelen. "Jullie geven niet op, hè", lacht hij.

"De mensen die mij kennen weten dat ik niet opneem als een onbekend nummer mij belt. Of het nu een nummer is uit Noorwegen, Engeland of Nederland. Wat er in de toekomst gaat gebeuren, weet ik niet. Ik werk en leef voor vandaag en morgen. Daar wil ik het bij laten."

Knutsen ziet voldoende perspectief op een goed resultaat in de Johan Cruijff ArenA. "Als we ons niveau halen, dan kunnen we hier winnen. Al weten we ook dat we tegen een fantastische club spelen, in een mooi stadion."

Jens Petter Hauge

Eerder blikte ook Jens Petter Hauge vooruit op het duel met Ajax. De ex-speler van onder meer AC Milan wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Eintracht Frankfurt en zou bovendien langer in Bodø kunnen blijven, daar de Noren een koopoptie hebben bedongen.

"Ik ben hier pas iets meer dan een week, maar ik heb gemerkt dat de spelers en het coachingsteam een goede motivatie hebben", vertelde hij tegenover het clubkanaal. "We reizen naar Amsterdam met het geloof dat we ze goed weestand kunnen bieden en een goed resultaat mee naar huis kunnen nemen." Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint donderdag om 21:00 uur. De return volgt een week later.

