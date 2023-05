Knutsen kon zijn telefoon even niet meer in als gevolg van interesse van Ajax

Woensdag, 31 mei 2023 om 21:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:12

Kjetil Knutsen reageert nuchter op de interesse van Ajax in zijn persoon. De trainer van FK Bodø/Glimt gaat tegenover de Noorse krant Avisa Nordland voor het eerst in op een mogelijke overstap naar Nederland. "We spelen donderdag in de beker, dus voorlopig ga ik in ieder geval niet naar Amsterdam", zegt Knutsen.

De Telegraaf onthulde maandagavond dat naast Knutsen ook de Deense bondscoach Kasper Hjulmand bovenaan de verlanglijst staan om John Heitinga op te volgen. Het nieuws verspreidde zich als een olievlek, ook in Noorwegen. "Ik deed een verwoede poging om het te lezen, maar ik kwam er niet aan toe door alle berichten die ik ontving. Toen realiseerde ik me dat er iets aan de hand was, zonder dat ik er zoveel mee deed."

Ajax heeft zich volgens TV2 nog niet gemeld bij Bodø/Glimt, maar de Noorse tv-zender bevestigt wel het nieuws dat Knutsen zeer concreet in beeld is in de Johan Cruijff ArenA. De oefenmeester laat zich niet gek maken door alle publiciteit. "Wie mij kent, weet dat ik waarschijnlijk degene ben die zich er het minst druk om maakt", reageert hij onverstoorbaar.

Knutsen nam in 2018 het roer over bij Bodø/Glimt, dat op dat moment een laagvlieger in het Noorse voetbal was. Onder de succescoach zette de club een onwaarschijnlijke opmars in, die leidde naar twee landstitels en twee tweede plekken. Knutsen speelt met Bodø zeer aanvallend voetbal en verwierf in 2021 internationaal faam. Toen werd AS Roma in de groepsfase van de Conference League met liefst 6-1 geklopt.