Kluivert en Sinisterra flikken schier onmogelijke met Bournemouth tegen Everton

Bournemouth heeft zaterdag drie punten bijgeschreven in de Premier League. Daar zag het lange tijd niet naar uit, daar de Londenaren op bezoek bij Everton in minuut 87 (!) nog tegen een 2-0 achterstand aankeken. Luis Sinisterra (assist en een goal) en Justin Kluivert (assist) speelden een hoofdrol.

Voor Kluivert was er een basisplaats weggelegd op Goodison Park, terwijl Sinisterra op de bank begon. Het tweetal zag hoe Everton binnen een kwartier na rust op een comfortabele 2-0 voorsprong kwam door goals van Michael Keane en Dominic Calvert-Lewin.

Manager Andoni Iraola van Bournemouth besloot daarop in te grijpen en bracht na ruim een uur spelen Sinisterra binnen de lijnen. Niet veel later zou ook Dean Huijsen binnen de lijnen komen voor het laatste kwartier.

Het was Antoine Semenyo die Bournemouth drie minuten voor tijd terug in de wedstrijd bracht op aangeven van Dango Ouattara. Toen Lewis Cook in minuut 92 op aangeven van Sinisterra voor de gelijkmaker zorgde leek alles en iedereen bij Bournemouth tevreden.

The Cherries namen echter geen genoegen met een gelijkspel en trokken in minuut 96 nog een laatste keer ten aanval. De bal kwam aan de linkerkant bij Kluivert terecht, waarna de Nederlander een afgemeten voorzet in huis had op Sinisterra.

De voormalig Feyenoorder werd volledig vrijgelaten bij de tweede paal en zorgde diep in de blessuretijd voor de 2-3. Door de zege bezet Bournemouth de zevende plek met vijf punten uit de eerste drie duels.

Voor Everton zijn de druiven bijzonder zuur. De ploeg van Sean Dyche wist dit seizoen nog geen punt te pakken en is de hekkensluiter in de Premier League met nul punten uit drie wedstrijden.