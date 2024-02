Klopp â€˜vergeeftâ€™ Kompany en wijst naar Robben: â€˜Hem zou ik moeten hatenâ€™

Klopp ‘vergeeft’ Kompany en wijst naar Robben: ‘Hem zou ik moeten haten’

Jürgen Klopp heeft Vincent Kompany vergeven voor de cruciale treffer van de Belg in 2019. Kompany, de manager van Burnley, neemt het zaterdag op Anfield op tegen Liverpool. Vier jaar geleden maakte Kompany een cruciale treffer voor Manchester City, dat mede daardoor ten koste van Liverpool kampioen werd.

In 2019 speelde City een moeizame wedstrijd tegen Leicester City. De bal wilde er simpelweg niet in voor the Citizens, waardoor Kompany het maar eens besloot te proberen van afstand. Zijn teamgenoten zagen de bui al hangen – Vinny, don't shoot!" – maar zagen hoe de poging op schitterende wijze te machtig was voor Kasper Schmeichel: 1-0.

De goal viel in de op één na laatste wedstrijd van het seizoen 2018/19. City won net als Liverpool die speelronde en ook op de laatste speeldag maakten beide ploegen geen fout. Manchester City eindigde uiteindelijk met één punt meer dan Liverpool bovenaan.

Klopp kreeg op de persconferentie de vraag of hij nog wrok koestert tegen Kompany voor zijn winnende goal tegen Leicester. "Ja, ik heb hem dat al lang geleden vergeven", antwoordde Klopp op de persconferentie. "Er zijn veel mensen die ik zou moeten haten. Arjen Robben is er daar één van, maar ik haat hem niet."

Koestert Jürgen Klopp nog wrok tegen Vincent Kompany vanwege zijn goal tegen Leicester in 2019, wat City de titel opleverde? "Er zijn veel mensen die ik zou moeten haten. Arjen Robben is er daar één van, maar ik haat hem niet. Hetzelfde geldt voor Vincent Kompany."

Robben gold jarenlang als één van de sterspelers van Bayern München en de Bundesliga in de tijd dat Klopp aan het roer stond bij Borussia Dortmund. De Nederlander was vaak bijzonder goed op dreef tegen die Borussen. Het hoogtepunt voor Robben tegen Dortmund volgde in de Champions League-finale in 2013. De Nederlander maakte er vlak voor tijd 1-2 van met een tergend langzaam schot.

Haatgevoelens richting Robben zijn er dus niet. "Hetzelfde geldt voor Vincent Kompany", gaat vertrekkend manager Klopp verder. "Ik denk dat er meer bepalende wedstrijden in dat seizoen waren. Ik vind nog steeds dat Maddison dat schot had moeten blokkeren. Vincent probeerde de bal weg te werken en de bal belandde in het doel", eindigt Klopp met een knipoog.

Liverpool is ook dit seizoen weer met Manchester City verwikkeld in de Engelse titelstrijd, terwijl ook Arsenal nog volop meedoet. Liverpool is koploper en heeft twee punten meer dan Manchester City, dat echter nog wel een duel minder gespeeld heeft. Arsenal heeft net als City 49 punten, maar ook met een duel meer gespeeld dan de ploeg uit Manchester. Burnley staat negentiende en moet minimaal zeven punten goed zien te maken om degradatie te voorkomen.

