Klaassen op slotdag plots in belangstelling van grootmacht: ‘Dat is voetbal’

Vrijdag, 1 september 2023 om 01:00 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 02:18

Internazionale overweegt om Davy Klaassen vlak voor het einde van de transferwindow over te nemen van Ajax. Dat meldt Fabrizio Romano donderdagavond. Volgens de transfermarktexpert zijn er op dit moment gesprekken gaande, waarna Klaassen in de laatste 24 uur van de transferwindow mogelijk alsnog een transfer kan gaan maken.

Donderdag, na het duel tussen Ajax en Ludogorets (0-1) in de play-offs van de Europa League, liet Klaassen nog weten niet uit te sluiten dat hij Ajax op deadline day nog verlaat. “Of dit mijn laatste minuten waren in het Ajax-shirt? Dat weet je nooit”, reageerde Klaassen voor de camera van Ziggo Sport. “Het is de voetballerij, dus je weet het gewoon niet."

"Wat mijn afwegingen zijn om al dan niet bij Ajax te blijven?", vervolgde de middenvelder, die in de rust inviel voor Branco van den Boomen. "Er zijn veel afwegingen, want ik ga natuurlijk wat ik hier heb vergelijken met wat er op mijn pad komt. Ajax is wel mijn club en die ga ik niet zomaar voor iedere andere club verlaten.”

Ook gaf Klaassen aan nog geen concrete gesprekken te voeren. “Trabzonspor? Nee, daar heb ik niet mee gesproken. Tenminste, niet dat ik weet. Ik ben ook nog niet echt met andere clubs in gesprek. Het is lastig, want je leest veel en er gaan veel geruchten rond. Ook bij Ajax. Kijk, ik ga niet weg ‘om het weggaan’, want Ajax is gewoon mijn club. Het blijft een afweging. Het moet een mooie club zijn, anders ga ik niet weg. Ik heb altijd geleerd: zeg nooit nooit. We zien het wel. Dat is voetbal.”

Hoe Klaassen tegenover een eventueel vertrek naar Inter staat, is dus niet bekend. Wel is duidelijk dat hij bij Ajax niet altijd op speeltijd kan rekenen. Daardoor zijn de Amsterdammers ook bereid om mee te werken aan een eventueel vertrek van de middenvelder. Mocht Klaassen zelf liever bij Ajax willen blijven, dan gaat Ajax daar ook mee akkoord, werd eerder al bekend.