Klaassen maakt pijnlijke verspreking over Feyenoord - Ajax en corrigeert zichzelf snel

Davy Klaassen geeft Ajax een onvoldoende voor het vertoonde spel tegen Willem II (1-0 winst). De maker van het enige doelpunt, dat tot stand kwam via een strafschop, wijt dat aan een gebrek aan ideeën. "We waren niet creatief genoeg. Dat moet veel beter", aldus Klaassen voor de camera bij ESPN.

Willem II kwam in de Johan Cruijff ArenA vooral om te verdedigen, zo stelt Klaassen vast. "Ze bleven staan, dan wordt het voor ons toch wat moeilijker. Dan moet je creatief zijn. Dat is te weinig gelukt vandaag. We hebben weinig weggegeven, maar aan de bal moeten wij veel beter"

Voor het eerst startte Francesco Farioli bij Ajax met drie centrumverdedigers. Klaassen wil dat geen 'experiment' noemen. "Hier trainen wij op. We hebben het inderdaad nog niet in een wedstrijd gedaan. Of het geslaagd is? Als je naar het spelbeeld kijkt zul je misschien zeggen dat het niet geslaagd is, maar dit is wel iets dat wij willen kunnen spelen."

Klaassen bereikte tegen Willem II een prachtige mijlpaal. "Ik heb net een mooi shirt met het nummer 227 gekregen." Met dat aantal heeft Klaassen de meeste wedstrijden deze eeuw voor Ajax gespeeld. "Daarmee haal ik mijn goede vriend Daley (Blind, red.) in, dus daar ben ik extra blij mee."

Verslaggever Cristian Willaert noemt Klaassen 'de Sjaak Swart van de 21ste eeuw'. "Laat Sjaak het maar niet horen, dan wordt hij heel boos", lacht Klaassen. "Sjaak is een ander level." Swart kwam tot liefst 603 officiële wedstrijden voor Ajax.

Ajax gaat woensdag op bezoek bij Feyenoord. "Feyenoord heeft afgelopen weken twee geweldige wedstrijden gespeeld, dus die zitten er goed in. Wij gaan daar woensdag heen om ons niet weg te laten spelen... Om te winnen uiteindelijk", corrigeert Klaassen zichzelf snel.

Klaassen weet hoe beladen de Klassieker is. "De haat daar is altijd groot geweest naar ons toe. Dat zal nu niet anders zijn." Op 5 april 2023 kreeg Klaassen in De Kuip een aansteker op zijn achterhoofd. "Laten we hopen dat het een beetje normaal blijft." Op de persconferentie voegt de middenvelder daaraan toe: "Ik zal geen helm opdoen in De Kuip, ik heb net een nieuwe helm", zo wijst Klaassen met een knipoog op zijn nieuwe coupe.