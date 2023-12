KKD-koploper Willem II delft onderspit in beker en verliest van sterk Groningen

FC Groningen heeft dinsdagavond Willem II uitgeschakeld in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. Na een overtuigende wedstrijd zegevierden de noordelingen met 1-3. Daarmee ligt de koploper van de Keuken Kampioen Divisie uit het bekertoernooi.

De Tilburgers begonnen niet met het sterkste elftal aan het bekerduel. Thijs Oosting, normaliter basisspeler onder Peter Maes, moest verstek laten gaan wegens een blessure. Verder begonnen onder meer Nick Doodeman, Erik Schouten en Ringo Meerveld op de bank.

Aan de kant van Groningen koos Dick Lukkien wél voor zijn sterkst mogelijke elf. Vanwege een blessure moest onder meer vaste basisklant Johan Hove vanaf de kant toekijken, terwijl Kevin van Veen afwezig was vanwege de geboorte van zijn dochter.

De beginfase in het Koning Willem II Stadion was voor de uitploeg en dat leidde tot enkele kansen. Onder meer Luciano Valente en Jorg Schreuders kwamen tot schoten, maar vroeg in de wedstrijd werd er niet gescoord.

Dat gebeurde na twintig minuten spelen wel. Vanuit de tweede lijn kon Valente aanleggen voor een schot. De aanvallende middenvelder zocht de verre hoek en krulde de bal prachtig binnen: 0-1.

Na de openingstreffer werd Willem II iets sterker, maar tot grote kansen leidde dat lang niet. Tien minuten na rust gebeurde dat alsnog, toen de Tilburgers langszij kwamen via Jesse Bosch: 1-1.

Daar zou het echter bij blijven voor Willem II, daar twintig minuten later Groningen weer op voorsprong kwam via Laros Duarte. De middenvelder schoot knap raak vanaf de rand van het zestienmetergebied: 1-2.

De Trots van het Noorden gooide de wedstrijd zes minuten voor tijd vervolgens in het slot. Na een overtreding van Schouten op Romano Postema kreeg Groningen een strafschop, die werd benut door de 21-jarige spits op wie de overtreding begaan was.

