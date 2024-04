KKD Elftal van de Week: Basisdebutant van De Graafschap krijgt beloning

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Inmiddels is de ontknoping van het seizoen aangebroken en zitten we in speelronde 35.

In het hart van de defensie bezet Maas Willemsen een plekje in dit Elftal van de Week. De twintigjarige verdediger uit Zutphen maakte op vrijdagavond zijn basisdebuut voor De Graafschap in de uitwedstrijd tegen Roda JC, de huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers begonnen sterk aan het duel met de Superboeren en kwamen al na drie minuten op voorsprong.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de tweede helft drongen de bezoekers aan en was het nota bene Willemsen die uit een hoekschop van Alexander Büttner raak knikte. Door het gelijkspel ziet Roda FC Groningen naderen tot op één punt. In speelronde 38 spelen de twee clubs nog tegen elkaar.

Uitgelicht

Romain Matthys was zaterdagavond druk. De doelman van MVV Maastricht moest in het thuisduel met koploper Willem II maar liefst elf reddingen verrichten, minstens vier reddingen meer dan iedere andere doelman in deze speelronde.

Alleen in de wedstrijd tegen Telstar in januari 2023 moest Matthys vaker reddend optreden. De sluitpost kon echter niet voorkomen dat Jeredy Hilterman, wederom diep in blessuretijd, doel zou treffen. De wedstrijd tussen MVV en Willem II eindigde daardoor in een 1-1 remise.

Op het middenveld staat Mathis Suray voor de tweede week op rij geposteerd. De Belg was namens FC Dordrecht belangrijk in het thuisduel met TOP Oss. Hij fungeerde als de spil in het aanvalsspel van de Schapekoppen, daar hij vier kansen creëerde en zelf de 2-0 op het scorebord zette.

Daardoor lukte het Suray voor het eerst om drie Keuken Kampioen Divisie-duels op rij het net te vinden. Mede dankzij zijn goal won Dordrecht met 3-1 van de Brabanders en staat zijn elftal nog altijd op een knappe vierde plek op de ranglijst.

Kacper Kostorz is één van de twee spitsen in dit Elftal van de Week. De Poolse goaltjesdief neemt FC Den Bosch dit seizoen regelmatig bij de hand en bezorgde de Bosschenaren afgelopen vrijdag opnieuw een punt door de 2-2 te maken tegen NAC Breda. Daarmee vijzelde hij zijn doelpuntenproductie op naar vijftien doelpunten. In de laatste zes seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie wist alleen Jizz Hornkamp in de jaargang van 2020/21 vaker te scoren namens Den Bosch (20).

Het volledige Elftal van de Week

Romain Matthys (MVV Maastricht); Boyd Lucassen (NAC Breda), Maas Willemsen (De Graafschap), Pius Krätschmer (Helmond Sport), Rob Nizet (Willem II); Vicente Besuijen (FC Emmen), Mathis Suray (FC Dordrecht), Tygo Land (Jong PSV), Ringo Meerveld (Willem II); Kacper Kostorz (FC Den Bosch), Thom van Bergen (FC Groningen)

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties