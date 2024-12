Kijkers van Studio Voetbal slopen Pierre van Hooijdonk: 'Wat een idioot!'

Pierre van Hooijdonk weigert de hand in eigen boezem te steken na zijn harde uitlatingen over Guus Til. De beweringen van de analist in Studio Voetbal werden volledig onderuitgehaald door een statement van Til bij PSV TV, maar volgens Van Hooijdonk ligt dat vooral aan de onduidelijkheid van PSV. Op X wordt die houding hem niet in dank afgenomen door kijkers van de voetbaltalkshow.

Til gaf vorige week na de gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht (2-5) een kort interview waarin hij toegaf 'het vuur' te missen in het voetbal. Omdat het gesprek bij ESPN slechts negentig seconden duurde, bleef er veel onduidelijkheid bestaan over wat Til precies had bedoeld.

Van Hooijdonk haalde die avond in Studio Voetbal vernietigend uit naar PSV. De oud-spits opperde onder meer dat Peter Bosz zijn middenvelder op vakantie moest sturen en speculeerde over een mogelijke 'voetbalburn-out' bij Til. Bosz reageerde daar weer op en noemde de uitspraken van Van Hooijdonk ‘heel gevaarlijk’.

Van Hooijdonk weigerde in de laatste uitzending van Studio Voetbal zijn eigen fout toe te geven. “Nee. Ik vind dat PSV heel spastisch heeft gereageerd”, gaat Van Hooijdonk in de aanval. “Ik vind dit typisch een gevalletje persafdeling.”

Kijkers van Studio Voetbal reageren op X vol onbegrip op Van Hooijdonk. "Wat lult die Van Hooijdonk nou?", zegt PSV-fan Bart. "Je mag ook best een keer toegeven dat je het mis had kerel…"

Pieter vindt dat Van Hooijdonk 'het leven niet begrijpt'. "Hij heeft een week kunnen nadenken over commentaar die hij na een paar uur in een opwelling heeft gegeven. Conclusies getrokken die kant noch wal raakten. Dan krijg je de kans om je uitspraken te herstellen en laat je dat na."

Een andere kijker noemt Van Hooijdonk 'een idioot'. "Pierre legt zijn eigen onzin uit als de fout van PSV, haha." Het regent verder negatieve reacties: "Pierre snapt het niet helemaal...", zegt Conrad. "Gevalletje straatje schoonvegen."