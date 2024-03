Kieft en Van der Gijp lachen om standpunt Perez over Ajax: ‘Flikker op!’

Wim Kieft en René van der Gijp zouden Steven Bergwijn en Steven Berghuis altijd in de basis van Ajax posteren, als ze straks eenmaal weer fit zijn. Kenneth Perez nam zondag bij Dit was het Weekend van ESPN juist een opvallend standpunt in door te zeggen dat hij de twee sterspelers van Ajax op de bank zou zetten.

Zonder Berghuis en Bergwijn won Ajax zondag met 2-0 van de Domstedelingen. Met name de defensieve stabiliteit sprong daarbij in het oog. De Amsterdammers hielden eindelijk weer de nul, wat voor het laatst gebeurde op 25 november tegen Vitesse (5-0). Perez zou daarom vasthouden aan dezelfde elf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Niet opstellen", is de Deen duidelijk over Berghuis en Bergwijn. "Je bent nu een traject ingegaan van betrouwbaarheid. Hlynsson en Taylor willen ook hard werken voor het team. En ik weet het: het is niet wat je wil zien – je wil spelers zien met een fluwelen techniek, enzovoort. Maar daar is de tijd niet rijp voor."

"Ze waren echt kansloos tegen AZ en dat kwam omdat ze te veel 'voetballers' hadden", denkt Perez. Tegen Aston Villa zou hij daarom vasthouden aan het plan van zondag. "Die twee jongens (Berghuis en Bergwijn, red.) kun je dan eventueel gebruiken om de boel open te breken. Het wordt niet makkelijk om ze op de bank te houden, maar je bent aangesteld om resultaat te halen."

Reactie Kieft en Van der Gijp

Van der Gijp en Kieft hoorden het standpunt van Perez vol verbazing aan. “Die stemmen die nu opgaan... Ik hoor verschillende analisten nu roepen dat je Bergwijn en Berghuis niet meer moet opstellen als ze straks fit zijn. Wim, dat zeggen ze! Dat zeggen ze!”, lacht Van der Gijp in de podcast

“Flikker op”, reageert Kieft. “Dat kun je toch niet zeggen. Ze hebben nu één keer gewonnen van FC Utrecht.” Van der Gijp: "Ze vinden dus dat Van ‘t Schip vast moet houden aan dat elftal dat gisteren (zondag, red.) zo hard voor elkaar werkte. Dan denk ik: ja, jongens...”

Kieft is overigens erg te spreken over de optredens van Ahmetcan Kaplan en Sivert Mannsverk tegen Utrecht. “Het was geen briljante wedstrijd, maar ik heb wel genoten van Kaplan. Het is mijn eerste indruk, maar hij kan wel goed voetballen. Mannsverk speelde ook nog wel aardig. Als je Berghuis en Bergwijn mist door blessures, dan blijft er weinig leuks over om naar te kijken.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties