Kieft: 'Die jongen is heel tevreden met zichzelf, maar moet veel meer laten zien dan dit'

Wim Kieft is kritisch op Noa Lang. De oud-spits vindt dat de linksbuiten van PSV, die na de wedstrijd tegen FC Twente (5-1 winst) triomfantelijk voor de camera verscheen, minder snel tevreden moet zijn met zijn eigen prestaties.

Lang gaf tegen Twente een prachtige hakassist op Ismael Saibari en wilde dat na afloop weten ook. "Bijna niemand geeft deze, haha. Dat zie je niet vaak in Nederland hè?", aldus Lang bij ESPN.

Kieft heeft het interview ook gezien. "Noa Lang is nogal snel tevreden met zichzelf, maar ik vind dat je veel meer mag eisen van zo'n jongen", zegt de oud-aanvaller in de podcast Kieft Jansen Egmond Gijp. "Als je zo goed bent dan kom je niet weg met af en toe een leuk doelpuntje of een leuke actie."

René van der Gijp is het volledig eens met Kieft. "Hij gaat ook na ieder doelpunt iets nieuws doen. Dan denk ik: als Romário vier keer had gescoord tegen NEC vertelde hij het nog niet eens thuis."

"Je mag toch best meer eisen van zo'n jongen?", herhaalt Kieft. "Natuurlijk, Wim", reageert Van der Gijp. "In de Nederlandse competitie... Schei toch alsjeblieft uit man."

Kieft krijgt de vraag hoe hij met Lang om zou gaan als trainer. "Je moet hem een beetje blijven prikkelen. Misschien doet Peter Bosz dat wel, maar is die jongen daar totaal niet gevoelig voor. Dat kan ook. Hij oogt wel heel snel van: kijk mij even, goed gedaan hè? Ik zou denken: doe dat tien keer achter elkaar. Dat zit in je."