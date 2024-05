Kieft adviseert Ajax te verkopen: ‘Je hebt niks aan zo’n gozer, weg ermee’

Wim Kieft is hard voor Josip Sutalo. De 24-jarige mandekker ging afgelopen zondag tegen FC Volendam (1-4 winst) niet voor het eerst dit seizoen in de fout namens Ajax. Als het aan Kieft ligt, dan besluiten de Amsterdammers na dit seizoen over te gaan tot verkoop.

Sutalo streek aan het eind van de transferzomer neer in Amsterdam. Ajax maakte een megabedrag van 23 miljoen euro over naar de rekening van Dinamo Zagreb, maar imponeren in het rood-witte shirt deed de Kroatisch international nog niet.

“Het is het hele jaar lang al zo', zegt Kieft in Veronica Offside over Sutalo, die Volendam vroeg in de tweede helft door een fout een reuzenkans bood op de 1-1. In een poging de bal weg te werken, schoot hij tegen aanvaller Darius Johnson aan. De Engelsman profiteerde echter niet. Hij lobte de bal over Ajax-doelman Gerónimo Rulli en trof hierna de binnenkant van de paal.



De fout van Sutalo is te zien op 2 minuut 30 in de samenvatting.

“Dan haal je hem toch gewoon neer of je gooit je lichaam erin?”, vervolgt Kieft. “Het is allemaal zo passief en gemakzuchtig. Geen persoonlijkheid centraal in de verdediging.”

“Dan kun je zeiken over Henderson, maar die gaat er wel voor. Hij pakt de verantwoordelijkheid, hoewel hij bij wijze van spreken ook geen Toni Kroos is. Je moet blij zijn als Sutalo gaat spelen voor Kroatië, zodat je hem kunt verkopen. Je hebt niks aan zo’n gozer, weg ermee”, luidt het harde oordeel van de analist.

Kieft is beter te spreken over Chuba Akpom, die tegen Volendam goed was voor een doelpunt en een assist. De aanvaller kreeg een basisplaats, maar was eerder al veelvuldig belangrijk als supersub.

“Als Akpom er tevreden mee is en je hebt hem achter de hand voor Brobbey, waarom zou je hem dan niet houden? Hij is niet een hele goede voetballer, maar hij staat over het algemeen op de juiste plek”, aldus Kieft.

