Kian Fitz-Jim maakt dit seizoen een stormachtige ontwikkeling door bij Ajax. Afgelopen zomer leek hij hard op weg naar de uitgang in de Johan Cruijff ArenA, maar nu is de 21-jarige middenvelder één van de vele lichtpuntjes in het elftal van Francesco Farioli. In het Algemeen Dagblad wordt er verder ingezoomd op de ontwikkeling van Fitz-Jim.

Marinus Dijkhuizen, die Fitz-Jim onder zijn hoede had bij Excelsior, geeft aan dat hij geen gemakkelijke periode beleefde in Rotterdam. “Ik heb hem uitgelegd dat hij pas eind augustus binnenkwam en daarom moest wachten op zijn beurt. Hij pakte het wel goed op toen ik zei dat hij gas moest geven.”

Awi Mohabier, een van de jeugdtrainers van Fitz-Jim, ziet zijn voormalig pupil speciale dingen doen bij Ajax. “Zijn assist op Traoré tegen RKC, dat was een echte Kian-bal. Anderen zouden de bal breed leggen op Traoré, maar Kian heeft andere ingevingen. Hij is uniek in het versnellen van het spel.”

Ook geeft Mohabier aan dat Fitz-Jim beschikt over een geweldig afstandsschot. “Dat hebben we bij Ajax nog weinig gezien, maar met links of rechts zag je bij hem amper verschil. Zijn snelle oog was ook zo'n specifiek wapen dat moet je hebben om door te breken. En Kian kan heel snel uitvoeren wat hij voor zich ziet.”

Martin Haar had Fitz-Jim onder zijn hoede in de jeugd bij AZ en is andermaal onder de indruk van zijn ontwikkeling. “Als je jong en licht bent, moet je slim vrijlopen en snel handelen. Als je meer body en inhoud krijgt, komen balvaardigheid, inzicht en scorend vermogen helemaal samen en worden de stappen heel groot.”

Haar trekt vervolgens de vergelijking tussen Fitz-Jim en Tijjani Reijnders. “Beginnen in het tweede team, uitgeleend worden aan een degradatiekandidaat, de drive om niet op te geven en stap voor stap naar de hoofdmacht toegroeien.”

Fitz-Jim is onder Farioli uitgegroeid tot een gewaardeerde kracht in het elftal van Ajax. Dat zag ook ESPN-analist Marciano Vink afgelopen weekend na de wedstrijd tegen PSV (3-2). “Hij was de hele wedstrijd aanspeelbaar en had oog voor anderen. Maar ook tussen de linies constant bezig. Het was niet voor niets dat Henderson hem constant zocht.”