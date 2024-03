Kevin Hofland keert als hoofdtrainer terug in het betaalde voetbal

Kevin Hofland gaat komend seizoen aan de slag bij Helmond Sport, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De oud-verdediger van onder meer Feyenoord tekent voor één seizoen met een optie op een extra seizoen.

“Het was mijn ambitie om weer in het betaald voetbal actief te zijn", spreekt Hofland op de officiële kanalen van Helmond Sport. "Dat ik de nu de gelegenheid heb om bij een ambitieuze club als Helmond Sport aan de slag te kunnen, maakt het extra mooi."

"Aangezien we in een vroegtijdig stadium tot overeenkomst zijn gekomen, heb ik voldoende tijd om me voor te bereiden op het nieuwe seizoen." Eind januari maakte Helmond al bekend dat de club na afloop van dit seizoen gaat scheiden met de huidige hoofdtrainer, Bob Peeters.

Onze nieuwe hoofdtrainer: Kevin Hofland. #SamenBouwen — Helmond Sport (@HelmondSport) March 26, 2024

Technisch manager Jurgen Streppel is in zijn nopjes met de aanstelling van Hofland. “We zijn erg blij dat Kevin ons volgend seizoen komt versterken, zo kunnen we de volgende stappen zetten."

"Voor het lopende seizoen ligt de focus uiteraard op het behalen van de play-offs, maar op de achtergrond gaan we in samenwerking met Kevin ons richten op het nieuwe seizoen.” Helmond Sport staat momenteel twaalfde in de Keuken Kampioen Divisie en heeft nog zeven wedstrijden om de play-offs te bereiken.

Hofland begon zijn trainerscarrière bij BSV Limburgia. In 2014 stond PSV, waar de 44-jarige oefenmeester voor speelde, op de stoep en werd hij jeugdtrainer bij de Eindhovenaren. In 2018 werd Hofland assistent-trainer bij Fortuna Sittard, waar hij de rechterhand was van Sjors Ultee, René Eijer en Cláudio Braga.

Na tussen juli 2020 en november van dat jaar als eindverantwoordelijke voor de groep te hebben gestaan bij Fortuna, werd Hofland in 2021 assistent-trainer van Mark van Bommel bij VfL Wolfsburg. Tussen maart en december 2022 was Hofland de eindverantwoordelijke bij Willem II. Momenteel is Hofland nog actief bij s.v. Meerssen in de Derde Divisie.

