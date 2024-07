'De Bruyne bereikt persoonlijk akkoord en laat Man City na 9 jaar achter zich'

‘Kevin De Bruyne bereikt persoonlijk akkoord met Ittihad Club en laat Man City na 9 jaar achter zich’

Kevin De Bruyne is tot een persoonlijk akkoord gekomen met Ittihad Club, zo bevestigt onder meer AS na eerdere berichtgeving van transferverslaggever Rudy Galetti. De topclub uit Saudi-Arabië moet er nu nog zien uit te komen met Manchester City, waar de 33-jarige Belg nog een jaar onder contract staat.

Mocht De Bruyne inderdaad voor Ittihad Club kiezen, dan komt hij samen te spelen met onder meer N'Golo Kante, Karim Benzema en Houssem Aouar. Daarnaast ruilt Moussa Diaby Aston Villa zo goed als zeker in voor de club van trainer Laurent Blanc. De Bruyne zette begin juni, nog voor de start van het EK, de deur naar een avontuur in de Saudi Pro League open.

De Bruyne wees in gesprek met Het Laatste Nieuws vooral op het financiële plaatje. "Op mijn leeftijd moet je voor alles openstaan. Je praat over ongelooflijke bedragen in wat misschien het einde van mijn carrière zal zijn. Als ik daar twee jaar ga spelen, zou ik een ongelooflijk bedrag kunnen verdienen."

"Daarvoor heb ik vijftien jaar moeten voetballen. Misschien kom ik zelfs nog niet aan dat bedrag. Dan moet je toch eens stilstaan bij wat dat daarna kan betekenen. Op dit moment heb ik daar nog niet over hoeven nadenken", aldus de Bruyne, die in negen jaar bij Manchester City zes keer kampioen werd en de Champions League veroverde.

Mocht Manchester City nog iets aan De Bruyne willen verdienen, dan moet de kampioen van Engeland hem eigenlijk deze zomer verkopen. The Citizens lopen anders het risico dat de aanvallende middenvelder volgend jaar gratis de deur van het Etihad Stadium uitloopt.

Ederson

De Bruyne lijkt niet de enige speler te zijn van Manchester City die voor de Saudi Pro League kiest. Ederson Santana de Moraes, kortweg Ederson, heeft namelijk een persoonlijk akkoord bereikt met Al-Nassr uit Saudi-Arabië. Dat meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano maandagavond. De doelman van Manchester City wacht alleen nog op een akkoord tussen beide clubs.

Al-Nassr heeft een eerste bod van dertig miljoen euro neergelegd, dat door Manchester City van tafel is geveegd. De Engelse grootmacht vraagt tussen de vijftig en zestig miljoen euro voor de Braziliaanse doelman. Ederson wordt volgens Romano ook gevolgd door Ittihad Club. De keeper staat niet onwelwillend tegenover een overgang, maar mag dus niet zomaar vertrekken.

