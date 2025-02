Kenneth Taylor vergeet regel uit 2004 en reageert stomverbaasd op gele kaart tegen Feyenoord

Kenneth Taylor was afgelopen zondag de grote held van Ajax. De middenvelder tekende in blessuretijd voor de 2-1 tegen Feyenoord, waardoor de Amsterdammers serieus kans maken op de landstitel. Ajax staat twee punten achter koploper PSV, maar heeft een wedstrijd tegoed in de Eredivisie.

Enkele dagen na de overwinning van Ajax duikt op X een bijzonder filmpje op. Op de beelden is te zien dat scheidsrechter Danny Makkelie een gele kaart geeft aan Taylor, die in extase was na zijn winnende doelpunt in de topper in de Johan Cruijff ArenA.

''Doe even je shirt aan. Tempo'', zegt Makkelie tegen Taylor nadat hij de scorende Ajacied geel heeft gegeven. De middenvelder lijkt niet te snappen waarom de arbiter hem bestraft voor het uittrekken van zijn shirtje.

''Maar waarom geel?'', wil Taylor weten van Makkelie, die nogmaals duidelijk maakt dat de Ajax-speler zijn shirt weer moet aantrekken. ''Maar mag het?'', probeert Taylor het vervolgens nogmaals bij de toparbiter.

Taylor trekt zijn shirt weer aan, maar de beslissing van Makkelie blijft staan. Het is een opvallend voorval, want sinds 2004 is de regel rond een gele kaart bij het uittrekken van een voetbalshirt al van toepassing.

Ondanks de gele kaart liep Taylor zondag met een grote glimlach van het veld, daar Ajax volop meedoet om het kampioenschap in de Eredivisie.

De nummer twee vervolgt de jacht op PSV zondag met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. PSV zelf krijgt een dag eerder bezoek van Willem II.