Kenneth Perez wordt uitgelachen om analyse waar niets van blijkt te kloppen

FC Utrecht rondde donderdag de spectaculaire terugkeer van Sébastien Haller in de Domstad af. De huurdeal werd de afgelopen dagen niet door iedereen als realistisch beschouwd, zeker niet door ESPN-analist Kenneth Perez, die op social media wordt uitgelachen om zijn recente quotes.

Op social media gaat een clip viral van de uitspraken die Perez maandag deed in Voetbalpraat over de mogelijke komst van Haller naar FC Utrecht. De Deen liet zich daarbij nogal denigrerend uit over het nieuws, dat toen nog niet veel meer dan een gerucht was.

Maandag zag het er nog niet naar uit dat FC Utrecht de comeback van Haller in de Galgenwaard werkelijk zou kunnen realiseren. "Het wordt zo pontificaal in de pers gebracht, en de dag erna horen we: om financiële redenen gaat het niet door", verzuchtte Perez. "Ja, duh!"

Perez stelde dat de berichtgeving 'gênant' was voor FC Utrecht. "Je belt één keer met Haller en vraagt: 'Wat verdien je en wat denk je hier te gaan verdienen?' Dan zeg je na zijn antwoord: 'Haller, dankjewel voor je tijd. Tot ziens!' Dan ga je dit toch niet in de pers brengen?!"

Haller, die op huurbasis overkomt van Borussia Dortmund, deed echter zelf flink water bij de wijn, waardoor Utrecht de huurtransfer - pijnlijk genoeg voor Perez - tóch wist af te ronden. Zo keert Haller dus terug in Galgenwaard, waar hij tussen 2014 en 2017 al 51 goals maakte in 98 officiële wedstrijden.

Eerder maakte Aletha Leidelmeijer van ESPN in het programma Tekengeld al bekend dat Haller bij Utrecht ongeveer één miljoen euro gaat verdienen. “Het is zo dat Haller heel veel water bij de wijn moet doen. En Dortmund ook. Het schijnt ook dat dat gebeurd is. Wat zal hij verdienen? Tussen de acht en tien miljoen bij Dortmund. Utrecht kan dat natuurlijk niet betalen. Dus het gaat naar ongeveer één miljoen”, aldus Leidelmeijer.