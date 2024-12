Kenneth Perez voorspelt winnaar van topper tussen PSV en Feyenoord: 'Ik denk dat...'

Kenneth Perez gelooft nog steeds heilig in titelprolongatie van PSV. De analist van de Eredivisie analyseert de koploper in Voetbalpraat en komt tot de conclusie dat de recente nederlagen van PSV in de Champions League en Eredivisie op zichzelf staan.

''Ik denk dat het een incident is'', verwijst Perez naar de nederlagen van PSV tegen Stade Brest en SC Heerenveen. ''Over het gehele seizoen denk ik dat PSV gewoon nog kampioen wordt.''

''Ik hoop op spanning en hoop eigenlijk wel dat Feyenoord zondag wint. Want dan krijg je een beetje spanning in de competitie, daar hou ik wel van. Als je geen band hebt met welke club dan ook, dan is dat het leukste dat er is'', aldus de oud-speler van onder meer AZ, PSV en Ajax.

''Dat gezegd hebbende: ik denk wel dat PSV zondag gewoon wint. En dan is Feyenoord af, voor het kampioenschap. Dan heb je nog Ajax te gaan, maar die zullen onderweg ook wel punten laten liggen. En ik denk niet dat PSV nog veel punten gaat laten liggen, eerlijk gezegd'', zijn de Eindhovenaren voor Perez nog steeds titelkandidaat nummer één.

Bosz

Perez verbaasde zich over de uitspraak van Peter Bosz. De trainer van PSV zei voorafgaand aan Heerenveen-uit bij ESPN dat 'een topclub niet twee keer achter elkaar verliest. Na afloop kwam Bosz terug op die woorden. ''Wij zijn in dat geval geen topclub. Zo zie ik het wel en we hebben bovendien terecht verloren. Ik ben hier wel van geschrokken, want ik weet hoe goed we kunnen zijn.''

''Hij gebruikte de verkeerde woorden. Topclub of topploeg zijn twee totaal verschillende dingen. Manchester City is toch ook een topclub? Alleen geen topploeg op die moment'', trekt Perez de vergelijking met de dolende ploeg van Pep Guardiola.

''Joey Veerman gaf het juiste antwoord. Want een journalist die op de persconferentie een vraagde stelde haalde topclub en topploeg ook door elkaar'', voegt Perez daaraan toe. ''Maar Veerman had vooraf ook niet gedacht dat hij daarop zou moeten antwoorden. Want die had verwacht dat ze zouden winnen. Dat hebben ze niet gedaan, maar dat kan gebeuren.''

Veerman

Volgens Veerman is PSV helemaal niet in een nieuwe situatie terechtgekomen na twee opeenvolgende nederlagen. ''Ik heb het gevoel dat jullie ons iets willen aanpraten. Ik vind het allemaal vergezocht om dat zo te benoemen. We hebben bijna iedereen ondersteboven gespeeld het afgelopen anderhalf jaar. Dan zou het heel raar zijn om na twee nederlagen bij de pakken neer te gaan zitten.''