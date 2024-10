Kenneth Perez: 'Hij was een paar jaar geleden zó introvert! En zie nu, hij straalt! Ongelooflijke groei'

Kenneth Perez is zwaar onder de indruk geraakt van Malik Tillman als controleur op het PSV-middenveld. De Amerikaan vervulde die rol in het Champions League-uitduel met Paris Saint-Germain (1-1) en deed dat absoluut naar behoren, zo is Perez van mening bij Dit was het Weekend van ESPN.

Bij afwezigheid van zowel Jerdy Schouten als Joey Veerman kreeg Tillman van Peter Bosz de kans om zich te laten zien op de 6-positie in Parijs. Met en zonder de bal liet hij daar zien van waarde te zijn en zo hielp Tillmann zijn werkgever aan een onverwachts punt.

"Ik vind het knap gezien van de trainers van PSV", zegt Perez over de keuze om de van Bayern München overgenomen middenvelder in een meer controlerende rol te laten spelen. "Hij zou bij mij niet zomaar opkomen als iemand voor de 6-positie."

Tillman zou daar te 'flegmatiek' voor zijn, dacht de Deen aanvankelijk. "Maar het lijkt alsof hij heel erg goed beseft wat hij aan het doen is, hij staat vol aan."

Perez ziet dat de in Duitsland geboren creatieveling van ver komt. "In Glasgow (bij Rangers, red.). was hij heel introvert. Maar nu straalt hij! Hij is zo ongelofelijk gegroeid."

"Dat is wat de Nederlandse competitie kan doen met een speler. De Nederlandse manier van werken, het tactische gedeelte. Deze jongen is zó opgebloeid."

Karim El Ahmadi ziet hetzelfde als zijn collega. "Ik denk dat hij, van iedereen bij PSV, ook echt de Europese top kan halen."