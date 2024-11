Kenneth Perez over De Kuip: ‘Dat is toch topclub onwaardig?’

Kenneth Perez is van mening dat het stadion van Feyenoord aan vervanging toe is. De Deense analist constateert bij Dit was het Weekend van ESPN dat De Kuip aan alle kanten lekt. Volgens de voormalig voetballer is het een schande dat een topclub als Feyenoord in dit stadion speelt.

“Is het charmant om een stadion te hebben dat aan alle kanten lekt en waar iedereen nat wordt, of is het topclub onwaardig?” vraagt Perez zich af.

Tafelgenoot Karim El Ahmadi krijgt vervolgens de vraag hoe het is om in De Kuip te spelen. “Het lijkt me geen pretje als je daar zit en helemaal nat wordt”, aldus de oud-Feyenoorder.

“Je ziet het water van het dak afstromen”, aldus Perez. Milan van Dongen voegt toe: “De laptops van de journalisten op de perstribune zijn niet veilig, die moeten goed uitkijken.”

Perez gaat verder: “Is dat charmant? Het is toch niet van deze tijd. Je kan als een van de twee belangrijkste clubs in Nederland toch niet met dit soort dingen komen aanzetten?” vraagt de Deen zich af.

“Ik denk dat heel veel Feyenoorders het leuk vinden. Pijn lijden vinden ze leuk”, stelt de oud-profvoetballer