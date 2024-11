Kenneth Perez kijkt met verbijstering naar optreden Joey Kooij: 'Die rode kaart snap ik echt niet'

Kenneth Perez doet in Dit was het Weekend zijn beklag over Joey Kooij. De analist zag de arbiter zondag rood geven aan Sparta-speler Djevencio van der Kust na een harde charge op Miguel Rodríguez en constateert dat de Kooij dat pas deed nadat hij instructies had gekregen van de VAR. Volgens Perez is dat in strijd met de wens die onlangs door de KNVB is uitgesproken.

''Wat ik echt niet begrijp is die rode kaart bij Sparta'', begint Perez aan zijn analyse over Kooij. ''De scheidsrechter beslist dus heel weinig zelf. Ze wachten zó lang, dat het nu opvalt dat ze wachten tot ze in hun oortje horen wat ze moeten geven.''

''Kooij gaat naar de situatie toe en dan staat hij voor hem (Van der Kust, red.). En dan staat hij zo, staat hij zo, staat hij zo, en dan hoort hij iets. En dan is het van: 'Weet je wat je krijgt? Hier rood''', verbaast Perez zich over de manier van handelen van de arbiter bij Sparta - FC Utrecht.

Presentator Milan van Dongen vraagt of Perez dat erg vindt. ''Mij maakt het niet zoveel uit. Alleen hebben we hier weken geleden de scheidsrechtersbaas (Raymond van Meenen, red.) gehad. Die heeft ons toch heel uitgebreid verteld dat hij wil dat de scheidsrechter zelf beslissingen neemt.''

Perez laat dan nog een keer zien dat Kooij op advies van de VAR in zijn oortje rood geeft aan Van der Kust. ''Dat is toch niet zo heel erg? Het duurt zeven seconden ofzo'', merkt Van Dongen op. ''Daar gaat het niet om. Maar hij beslist het zelf niet'', werpt Perez direct op.

''Vind je het gek dat hij overlegt met zijn assistenten en de vierde official?'', wil Van Dongen vervolgens weten van zijn tafelgenoot. ''Wel als de scheidsrechtersbaas zegt dat hij wil dat scheidsrechters zelf beslissen'', verduidelijkt Perez nogmaals.

''Wat we niet willen zijn scheidsrechters die al bijna met de rode kaart in hun hand aan komen stormen'', mengt Marciano Vink zich in de discussie. ''Het is meer dat als de scheidsrechtersbaas iets zegt, elke keer het tegenovergestelde wordt gedaan'', countert Perez. ''Hoe ga je daar mee om?''

Sparta redde het niet met tien man tegen Utrecht, dat uiteindelijk met 1-4 zegevierde. De teruggekeerde Maurice Steijn zat nog op de tribune en staat maandag voor het eerst voor de groep bij de Rotterdammers.