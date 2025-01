In de uitzending van Voetbalpraat van maandag is de kwetsbare verdediging van PSV onderwerp van gesprek. Kenneth Perez noemt echter één uitzondering die volgens hem nog steeds optimaal functioneert in de achterste linie van de Eindhovense koploper.

''Ik vind Ryan Flamingo echt de meest constante bij PSV verdedigend. Jazeker'', aldus Perez, die geen bijval krijgt van tafelgenoot Arno Vermeulen.

''Nee, ik vind hem wel meer fouten maken verdedigend'', zit de chef voetbal van de NOS niet op één lijn met Perez.

Perez is het daar dan weer absoluut niet mee eens. ''Weet je hoevaak hij alleen moet staan? Zijn taak is echt héél moeilijk. Want wat Boscagli moet doen is echt makkelijk in vergelijking met Flamingo.''

''Flamingo had het in het begin bij PSV echt moeilijk. Toen heeft hij het geweldig opgepakt en is hij heel constant geweest. Altijd één op één, en ook in de Champions League heeft hij het goed gedaan'', ziet Perez de centrumverdediger ook op het Europese toneel stappen zetten.

''Alleen aan de bal... Hij geeft zo over twee meter de bal aan de rechtsback, omdat hij hem niet kwijt kan. Jouw probleem, zoek het maar uit. En dat is niet goed'', ziet Perez ook verbeterpunten in het spel van Flamingo.

''Maar het verdedigen op zich... Natuurlijk zal hij fouten maken, net als bij FC Utrecht. Maar zijn taak is echt moeilijker dan die andere verdedigers'', is de analist aan de andere kant ook weer hoopvol gestemd over de PSV-verdediger.