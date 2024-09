Kenneth Perez hekelt ‘verschrikkelijke’ man bij Go Ahead Eagles - Ajax: ‘Hij doet zó stoer’

Kenneth Perez heeft zich geërgerd tijdens het Eredivisie-duel tussen Go Ahead Eagles en Ajax. De Deventenaren kwamen op voorsprong, al wist de ploeg van trainer Francesco Farioli dankzij een treffer van Davy Klaassen de stand nog gelijk te trekken. De analist ziet één negatieve hoofdrolspeler.

In de 78ste speelminuut van het duel tussen Go Ahead Eagles en Ajax schoot Enric Llansana de bal bij een 1-1 tussenstand op de handen van Klaassen, die in zijn eigen zestien stond. Arbiter Marc Nagtegaal zag er echter geen strafschop in.

Na het discutabele moment leek Nagtegaal een schijnbeweging te maken. Hij liep onder gejuich van de Go Ahead-fans richting het VAR-scherm, maar hij bekeek de beelden niet. In plaats daarvan gaf de arbiter een gele kaart aan een staflid op de bank.

Perez ziet er de humor niet van in en maakt in het programma Dit Was het Weekend van ESPN duidelijk zich te hebben geërgerd aan de houding van de scheidsrechter op het veld.

“Hij is echt verschrikkelijk. Hij loopt zó stoer te doen. Wat hij echt fout doet, zoals meerdere scheidsrechters, is het toestaan dat spelers tegen hem praten.”

“We hebben toch afgesproken dat alleen aanvoerders mogen praten? In deze wedstrijd zag ik alleen maar spelers die naar hem toe komen. Geef die spelers nou gewoon meteen een gele kaart”, bepleit Perez.

“Later in de wedstrijd deed hij het wel, maar daarvoor was het al vijftien keer gebeurd dat er spelers naar hem toe gingen. Joey Kooij, waar ik altijd veel kritiek op heb, die gaat wel altijd naar de trainer om geel te geven”, besluit de analyticus.