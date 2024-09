Kenneth Perez ergert zich kapot en roept Eredivisie-speler hard tot de orde

Kenneth Perez is niet te spreken over de houding van AZ-verdediger Wouter Goes. De twintigjarige stopper liet zich in het gewonnen duel met RKC Waalwijk (0-3) van zijn slechtste kant zien door in juichen uit te barsten na de rode kaart voor tegenstander Michiel Kramer. Perez roept hem tot de orde.

Kramer werd in het Eredivisie-duel in de eerste helft bestraft met een gele kaart wegens een elleboogstoot, maar bij de tweede elleboogstoot in de 72ste minuut op Peer Koopmeiners moest de spits van RKC direct inrukken.

Op advies van de videoscheidsrechter deelde Rob Dieperink de rode kaart uit aan Kramer, en dat werd uitbundig gevierd door Goes. Met de tong uit zijn mond en een gebalde vuist toonde Goes zijn blijdschap bij een 0-2 voorsprong, maar Perez kan het gebaar totaal niet waarderen.

“Ik vind Goes zeer talentvol en hij is anders dan de meesten”, zo begint Perez nog positief tijdens het programma Dit was het Weekend van ESPN. “Dit is zeer onsportief gedrag en dit moet je echt niet doen.”

“Net hiervoor had hij eigenlijk zijn tweede geel moeten hebben omdat hij de scheidsrechter belaagde. Een medespeler pakte hem ook en die zei al dat hij even normaal moest doen. Goes had eigenlijk zijn tweede geel moeten hebben, dan was hij helemaal de lul. Maar dat gebeurde niet.”

“Hij viert op deze manier dat zijn tegenstander een rode kaart krijgt. Niet doen. Niet handig. Je bent er nog niet klaar voor om een gehate speler te zijn in de Eredivisie. Stop daar maar mee. Het wordt een goede speler, maar dit niet doen”, aldus de analist.

Opvallend genoeg sprak Rafael van der Vaart in Studio Voetbal van de NOS afgelopen week ook al zijn ergernis uit over Goes. “Zijn hele uitstraling bevalt me totaal niet en hij denkt echt dat hij Sergio Ramos is”, zei de analyticus.