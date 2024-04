Kenneth Perez: ‘Dit was de meest shocking wedstrijd die ik heb gezien van hem’

Kenneth Perez is geschokt door het optreden van Santiago Gimenez. In het programma Voetbalpraat van ESPN maakt de analyticus duidelijk dat hij de Feyenoord-spits in het duel met Fortuna Sittard schrijnend vond spelen.

“Dit was de meest shocking wedstrijd die ik heb gezien van hem”, verzekert Perez, doelend op Gimenez. “In de andere wedstrijden zet hij nog druk, sprint hij en voegt hij nog waarde toe. Maar nu is hij echt totaal niet zichzelf in alle aspecten. Het verval is wel heel opvallend.”

“Stel dat hij was begonnen bij Feyenoord zoals hij nu speelt, dan hadden ze zich afgevraagd van wat ze nou in godsnaam hadden binnengehaald. Hij begon ook niet goed, maar je zag wel toen hij inviel dat hij een goede spits is.”

“Het is vervelend voor de penningmeester van Feyenoord, die elke week Gimenez zo ziet...”, vervolgt Perez. “Clubs kijken ook zeker naar de prestaties in het laatste halfjaar. Je moet eigenlijk over een heel jaar gezien heer en meester zijn in de Eredivisie.”

“In deze heerlijke competitie voor spitsen is het wel lang als je een halfjaar lang niemand voorbij komt en niet echt veel goals maakt. Hij steekt nu alweer een maand op 21 goals. Ik denk dat zo’n halfjaar toch wel zwaar weegt voor scouts.”

“Scouts kijken ook meer naar topwedstrijden. Zo’n duel met Fortuna Sittard vinden ze waarschijnlijk niet zo erg. Dit met Gimenez kan wel roet in het eten gooien voor Feyenoord”, aldus de Deense analyticus.

“Je hoorde natuurlijk bedragen van veertig miljoen, maar nu wordt het toch twintig miljoen euro. Wat doe je dan? Slot gaat hem er nu niet meer uithalen, al had hij het drie weken geleden bijvoorbeeld wel kunnen doen. Gewoon om hem heel even te resetten.”

