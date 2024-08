Kenneth Perez adviseert Noa Lang dringend oud-Oranje-international te bellen na merkwaardige ontboezeming van aanvaller PSV

Kenneth Perez adviseert Noa Lang om te gaan praten met Arjen Robben. Zondagavond vertelde Lang voor de camera van ESPN dat hij een trauma heeft opgelopen met zijn blessures, waardoor hij niet vrijuit kan spelen. Een gesprek met de oud-vleugelspits kan erg waardevol zijn voor aanvaller van PSV, denkt Perez.

Na afloop van de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal vertelde Lang dat hij blij is weer minuten te kunnen maken, maar de vleugelaanvaller erkende dat hij nog niet vrijuit kan voetballen door de mentale klap die hij heeft gehad.

Perez begrijpt de gevoelens van Lang en adviseert hem te gaan praten met Robben, die een groot deel van zijn carrière geteisterd werd door hamstringblessures en toch iedere keer terugkwam.

“Hij heeft een trauma en dat klinkt heel erg. Eigenlijk moet hij op de een of andere manier in contact komen met Arjen Robben”, zegt Perez bij ESPN.

“Als één iemand honderdduizenden spierblessures heeft overwonnen en vaak sterker terugkwam, dan is Robben het wel. Misschien kan hij een modus vinden om vrij te worden in het hoofd.”

“Het is niet niks. Vaak hoor je dit bij spelers die een kruisbandblessure hebben gehad, want zij doen er lang over om terug te keren. Ik denk dat deze jongen leeft voor één ding, en dat is op het veld staan”, aldus Perez.

Lang was in het duel met Feyenoord goed voor de openingstreffer, maar uiteindelijk bleek dat doelpunt niet voldoende om beslag te leggen op de Johan Cruijff Schaal.