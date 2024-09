Kenneth Perez adviseert Ajax direct na zege op Fortuna Sittard over toekomst Devyne Rensch

Ajax zou het aflopende contract van Devyne Rensch moeten verlengen, zo luidt de mening van Kenneth Perez. Dat adviseert de analyticus van ESPN direct na afloop van de overtuigende 5-0 zege van de Amsterdammers op Fortuna Sittard.

Rensch is pas 21 lentes jong, maar toch speelde de rechtsback al 137 wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax. Ook woensdag verscheen de jongeling weer aan de aftrap bij de hoofdstedelingen. Hij is bezig aan zijn vijfde seizoen in Amsterdam dienst.

Een vlekkeloze indruk maakte Rensch bepaald niet in het eerste bedrijf. Hij verspeelde de bal met regelmaat en grossierde in slordigheden. In de tweede helft oogde de in Lelystad geboren verdediger een stuk stabieler. Hij beloonde dat met een doelpunt, toen keeper Mattijs Branderhorst gokte op een voorzet en Rensch eenvoudig binnen kon schuiven.

“Hij had heel veel balverlies en misverstanden met collega’s in de eerste helft”, analyseert Perez het optreden van de jeugdinternational, wiens contract in de Johan Cruijff ArenA komende zomer afloopt.

"Wat ik logisch zou vinden? Om zijn contract te verlengen", adviseert de analyticus. "Niet omdat hij zo geweldig is, maar omdat hij een jongen van 21 is met 5 jaar ervaring in de Eredivisie en iemand die Europees heeft gevoetbald."

Perez denkt ook aan het financiële aspect. "Die moet je proberen te verlengen en eventueel te verkopen binnen afzienbare tijd. Dan kan je kijken of je een betere kan vinden, maar het zou gek zijn om iemand van 21 uit zijn contract te laten lopen."

De Deense analist vraagt zich alleen af of een contractverlenging niet te laat bespreekbaar is geworden. "Ik weet niet of het initiatief ligt bij de speler op de club, maar als je dat nu nog niet bent overeengekomen...". Presentatrice Fresia Cousiño Arias schept duidelijkheid.

"Ze zijn wel in gesprek en Rensch heeft zelf ook aangegeven dat hij wel wil verlengen, want hij vindt ook dat Ajax iets moet overhouden aan hem. Dus ik denk dat dat wel goed komt", besluit zij glimlachend.