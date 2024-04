Kelvin de Lang krijgt al na acht maanden een nieuwe functie bij Ajax

Ajax wil Kelvin de Lang promoveren van hoofd scouting tot technisch manager, zo meldt Voetbal International zaterdagochtend. Zodoende krijgt de 43-jarige Amsterdammer al na iets meer dan een half jaar een nieuwe functie in de Johan Cruijff ArenA. De Lang moet Ajax samen met directeur voetbal Marijn Beuker door de transferzomer heen helpen.

Journalist Tim van Duijn brengt het nieuws zaterdag naar buiten. De Lang en Beuker worden komende zomer ondersteund door commissaris Danny Blind en technisch adviseur Louis van Gaal. Het tobbende Ajax verwacht een lastige transferzomer en wil die dus met een behoorlijke bezetting tegemoet gaan.

De Lang, die een verleden heeft als jeugdscout en spelersbegeleider bij Manchester City, is pas sinds augustus in dienst bij Ajax. De Amsterdammer werd aangesteld als hoofd scouting, maar fungeerde sinds het ontslag van technisch directeur Sven Mislintat al tijdelijk als zijn opvolger op het gebied van technische zaken.

Van Duijn stipt in zijn artikel aan op welke zaken De Lang al invloed heeft gehad. “Hij verhuurde onder meer miskoop Georges Mikautadze aan FC Metz, had een belangrijke rol in het vastleggen van Jordan Henderson en bracht de contractgesprekken met Jorrel Hato (18) alsnog tot een goed einde. Ook haalde De Lang Julian Rijkhoff en Kian Fitz-Jim terug naar Ajax.”

Volgens de journalist was de Amsterdamse club eerder van plan een technisch manager van buitenaf aan te stellen. “Ajax voerde op de achtergrond gesprekken met de Duitser Christopher Vivell om directeur transfers te worden, maar na de schorsing van Alex Kroes is dat van de baan. De clubleiding wil nu met De Lang verder in de rol van technisch manager.”

Ajax gaat vooralsnog eerst op zoek naar een nieuwe trainer. Volgens Van Duijn ligt die taak vooral in handen van Beuker. De 39-jarige beleidsman uit Nieuw-Vennep is pas sinds december in dienst bij de Amsterdamse recordkampioen.

