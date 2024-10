Kees van Wonderen wil stunten en grote naam naar Schalke 04 halen

Schalke 04 doet er alles aan om Joël Matip te strikken, zo meldt het Duitse BILD. De club van nieuwbakken trainer Kees van Wonderen probeert de 33-jarige verdediger warm te maken voor de Tweede Bundesliga.

Matip zit nog altijd zonder club na zijn vertrek bij Liverpool begin juli. In de afgelopen maanden werd hij gelinkt aan meerdere clubs, waaronder een aantal die actief zijn op het hoogste niveau van Duitsland.

De clubleiding van Schalke probeert de 27-voudig international van Kameroen over te halen een nieuw dienstverband in Gelsenkirchen aan te gaan. Daardoor kiest Matip mogelijk voor het tweede niveau van Duitsland.

BILD acht Schalke niet kansloos, daar Matip warme gevoelens heeft overgehouden aan zijn eerdere tijd in de Veltins Arena. Tussen 2000 en 2016 droeg hij het shirt van zijn jeugdliefde Schalke.

Uiteindelijk speelde Matip 258 officiële wedstrijden namens de hoofdmacht, waarin hij goed was voor 23 doelpunten en 14 assists. Met Schalke legde de fysiek sterke mandekker in 2011 beslag op de DFB-Pokal en de Duitse Supercup.

Volgens Transfermarkt is de clubloze Matip nog altijd 8 miljoen euro waard. Daarmee zou hij met afstand direct de meest waardevolle speler in de selectie van Van Wonderen zijn. Met Derry Murkin herbergt Schalke ook een Engelsman die in het bezit is van een Nederlands paspoort.

Schalke 04 kan de kwaliteit en ervaring van Matip goed gebruiken. Momenteel staat de Duitse volksclub op de dertiende plaats in de 2. Bundesliga. Schalke nam eind september afscheid van technisch directeur Marc Wilmots en trainer Karel Geraerts. Van Wonderen moet het tij nu keren.