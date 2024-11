Kees Smit en Wouter Goes bankzitters bij AZ; basisrentree Jordy Clasie en Ruben van Bommel

De opstelling van AZ voor het Europa League-duel met Galatasaray is bekend. Jordy Clasie en Ruben van Bommel maken hun basisrentree, terwijl Peer Koopmeiners terugschuift naar de verdediging op de plek van bankzitter Wouter Goes. De wedstrijd in Alkmaar begint om 18.45 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Jeroen Zoet is onder de lat de vervanger van de geblesseerde Rome-Jayden Owusu-Oduro. De verdediging bestaat uit Seiya Maikuma, Alexandre Penetra, Koopmeiners en David Møller Wolfe.

Aanvoerder Clasie keert terug op het middenveld, waar hij met Sven Mijnans en Zico Buurmester voor de balans en de nodige aanvallende impulsen moet zorgen. Kees Smit begint op de bank.

Voorin is spits Troy Parrott de aangewezen doelpuntenmaker. Mayckel Lahdo en Ruben van Bommel, die net als Clasie zijn basisrentree maakt, completeren de voorste linie.

Aan de kant van Galatasaray begint voormalig Eredivisie-ster Hakim Ziyech op de bank. Victor Osimhen en Michy Batshuayi moeten voor de Turkse treffers zorgen.

Op het viermansmiddenveld is er een plekje ingeruimd voor Dries Mertens. Achterin moet onder meer ex-Ajacied Davinson Sánchez de nul zien te houden voor Cim Bom.

Opstelling AZ: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Møller Wolfe; Clasie, Mijnans, Buurmeester; Lahdo, Van Bommel, Parrott.

Opstelling Galatasaray: Muslera; Yilmaz, Sánchez, Nelsson, Bardakci; Akgün, Sara, Torreira, Mertens; Batshuayi, Osimhen.