Kees Luijckx weet het zeker: 'Hij wordt echt de parel van de Eredivisie'

Kees Luijckx heeft enorm genoten van afgelopen voetbalweekend in de Eredivisie. De analyticus laat in gesprek met ESPN weten dat hij onder meer op het puntje van zijn stoel zijn bij AZ - Willem II, niet in de laatste plaats vanwege de verrichtingen van één speler.

AZ verloor zondag enigszins verrassend met 1-2 van Willem II, drie dagen na de knappe overwinning op Fenerbahçe in de Europa League (3-1). Hoewel Luijckx niet te spreken is over het spel van AZ tegen de Tilburgers in het algemeen, is de analist wél heel positief over Kees Smit.

“Nou, ik was bij AZ en daar bleek maar weer dat één zwaluw nog geen zomer maakt”, zo begint Luijckx. “Ik reed met een fijn gevoel naar het stadion, omdat ik dacht 'dat wordt weer genieten'. Het was natuurlijk een historische wedstrijd tegen Fenerbahçe donderdag, met al die jonge jongens. Maar het werd van AZ-kant een deceptie.”

“Ik heb wel genoten van Kees Smit hoor. Ik denk dat hij binnen afzienbare tijd basisspeler is. Hij had nu al in de basis gestaan als hij zich niet had verslapen. Ik grapte al dat Daal hem waarschijnlijk verlinkt had bij de trainer, want die stond nu op zijn plek.”

Smit kreeg plotseling geen basisplek tegen Willem II, terwijl hij de uitblinker was tegen Fenerbahçe. Dat had alles te maken met een wekker die niet afging: Smit moest de eerste helft op de bank zitten omdat hij zaterdag te laat was.

“Bij Smit zie je dat de drempel van Jong AZ naar het eerste elftal er blijkbaar niet is. Addai speelt bijvoorbeeld ook de pannen van het dak in Jong, maar die heeft meer moeite met zich aanpassen aan de Eredivisie.”

“Smit trekt gelijk het spel naar zich toe en voetbalt zo makkelijk. Mensen vinden nu vast dat we hem te snel omhoog schrijven, maar we gaan echt nog genieten van die jongen hoor. Ik denk echt dat hij de parel van de Eredivisie gaat worden”, besluit Luijckx.