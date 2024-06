Kees Kwakman opteert nieuwe naam als wingback in het Nederlands elftal

Kees Kwakman hoopt dat Ronald Koeman voor Cody Gakpo kiest als wingback tijdens het EK, zo vertelt hij in Voetbalpraat. De analist van ESPN ziet het niet snel gebeuren, maar hoopt er stiekem wel op.

In het voetbalpraatprogramma is de formatie van Oranje onderwerp van gesprek. Kiest Koeman voor een vier- of een vijfmansdefensie? "Blind speelt bij Girona fantastisch, maar daar is hij centrale verdediger", stelt Kwakman. "De vraag is of Koeman Blind als echte wingback ziet."

"Ik hoop stiekem dat hij het met Gakpo wil proberen als wingback", gaat Kwakman verder. "België deed dat ook met Carrasco aan de ene kant en Meunier aan de andere kant. Bij Oranje zie ik dat voor me met Gakpo op links en Dumfries op rechts."

Vincent Schildkamp, ook te gast, gelooft daar niet in. "Dan had Koeman dat allang een keer gedaan", merkt de commentator annex presentator op. "Nee, hij gaat het ook niet doen, maar daar hoop ik stiekem nog wel op", antwoordt Kwakman.

De analisten komen vervolgens tot de conclusie dat er geen echte wingback in de EK-selectie zit. "In de voorselectie zat natuurlijk wel een wingback met Ian Maatsen", merkt Schildkamp op.

"Dat Koeman ervoor heeft gekozen om hem niet te selecteren, zou je uit kunnen afleiden dat hij niet met een wingback gaat spelen", zegt Schildkamp. "Anders zou je hem toch altijd oproepen? Ook al zie je hem als tweede man achter Blind. Ik denk dat hij met vier verdedigers gaat spelen."

"Het moet een keer groots en meeslepend worden, in plaats van berekenend. Schei uit! Zoveel mogelijk aanvallende spelers. Naar voren. Het moet groots en meeslepend worden", sluit Schildkamp af.

