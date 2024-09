Keert Jeffrey Bruma terug in de Eredivisie? 'Kan nog van toegevoegde waarde zijn'

Jeffrey Bruma is sinds zijn vertrek bij RKC Waalwijk deze zomer transfervrij. De 32-jarige centrumverdediger traint voor zichzelf en vertelt in gesprek met het Eindhovens Dagblad dat hij hoopt op een nieuwe club. "Het liefst in de Eredivisie."

Bruma geeft aan dat er contacten zijn geweest met clubs. "Er liggen opties, maar die zijn op dit moment niet interessant genoeg. En ik wil niet zomaar meer verhuizen. Dan moet het echt iets heel bijzonders zijn.”

Bruma is woonachtig in Eindhoven, waar hij drie jaar speelde bij PSV. Zijn zoontje Aeden is momenteel actief in de jeugdopleiding van de club, bij de Onder 9. "Ik voel me fijn in Eindhoven en wil niet zomaar met mijn gezin een stap zetten om maar een stap te zetten. Mijn belofte thuis was dat ik na de periode in Turkije niet meer naar het buitenland vertrek, tenzij het echt iets heel goeds zou zijn.”

De geboren Rotterdammer kwam vorig seizoen mede door blessureleed tot dertien optredens voor RKC. Nu hij transfervrij is, traint hij voor zichzelf. "Ik train gewoon door en blijf dat tot de winterstop doen, mocht er de komende weken niet iets zijn waar ik voor kies. Het liefst wil ik toch op het hoogste niveau blijven spelen. In de Eredivisie. Ik denk ook dat ik daar nog van toegevoegde waarde kan zijn.”

Bruma speelde tussen 2013 en 2016 129 wedstrijden voor PSV, waarmee hij tweemaal kampioen van Nederland werd en ook eenmaal de Johan Cruijff Schaal wist te veroveren. Ook wist hij met PSV te overwinteren in de Champions League. Bruma is vol vertrouwen dat deze selectie dat ook kan bewerkstelligen, ondanks de nederlaag in de eerste speelronde tegen Juventus (3-1).

"Dit jaar liggen er ook zeker kansen voor PSV om de volgende ronde te halen, al is het toernooi nu natuurlijk anders van opzet. Er zijn genoeg affiches waarin een goed PSV minimaal gelijkwaardig is aan de tegenstander. Vorig seizoen heb ik genoten van de ploeg.”