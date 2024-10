Roy Keane begrijpt niet waarom Erik ten Hag door blijft gaan met het opstellen van Christian Eriksen en Harry Maguire. Volgens de oud-topmiddenvelder zijn de twee spelers van Manchester United 'onderdeel van het probleem' en niet van de oplossing. "Je kan niet terug blijven komen bij Eriksen en Maguire", aldus Keane in de podcast Stick to Football.

Manchester United is slecht begonnen aan het seizoen. Ten Hag staat binnen enkele maanden onder grote druk. Volgens Keane wordt de Nederlandse manager ook niet geholpen door twee van zijn meest ervaren krachten.

Eind september wist Manchester United in de Europa League niet te winnen van FC Twente (1-1). "Die wedstrijd was heel slecht, oh my goodness...", verzucht Keane.

Keane heeft zich enorm gestoord aan de reactie van Eriksen na afloop. "Dan hoor ik Eriksen zeggen: 'Zij wilden het misschien meer dan wij.' Dan geef ik het op... Zelfs als je dat voelt en je hebt het idee dat de tegenstander het meer wilde dan jij, dan zeg je dat toch niet, dwaas..."

Volgens Keane is er voor Ten Hag maar één manier om vooruit te komen. "Dat kan niet met Eriksen en Harry Maguire. Als je terugvalt op Maguire dan zul je in de problemen komen. Kijk alleen naar de manier waarop hij verdedigde bij de gelijkmaker van FC Twente. Kijk alleen even naar hem, vergeet al het andere... Als je dan nog denkt dat híj het antwoord is..."

Keane waardeert de lijn die is ingezet op transfergebied bij Manchester United. "Ze hebben de laatste tijd veel nieuwe spelers gekocht, veranderingen aangebracht. Ze hebben Fred weggedaan, Scott McTominay weggedaan, nieuwe centrumverdedigers gekocht..."

"Maar nu staan Maguire en Eriksen opeens weer in het elftal! Manchester United valt terug op de jongens die onderdeel zijn van het probleem! Zij zijn niet het enige probleem natuurlijk, maar als je Maguire ziet als het antwoord..."

Keane heeft een duidelijk advies voor Ten Hag. "De nieuwe jongens hebben een kans nodig. Ze hebben een aantal wedstrijden, een aantal maanden nodig. Ze moeten aan elkaar wennen, een band met elkaar opbouwen."