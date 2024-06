Karim Benzema lijkt in Saudi-Arabië spoedig herenigd te worden met Real Madrid-icoon Nacho Fernández

Nacho Fernández is dicht bij een transfer naar Ittihad Club, zo bevestigt Fabrizio Romano na eerdere berichtgeving van L'Équipe. De gesprekken tussen de bijna transfervrije verdediger en de Saudische topclub zijn in een vergevorderd stadium aanbeland.

Eerder dit seizoen werd duidelijk dat Nacho zou vertrekken bij Real Madrid, maar hij deed dat niet voordat hij zijn club als aanvoerder naar de Champions Leauge-winst en de landstitel leidde. De Spanjaard gaf aan in Europa alleen voor Real Madrid te willen spelen.

De 34-jarige Nacho werd eerder nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar de Verenigde Staten. Zo schreef Marca dat een stap naar de Major League Soccer de 'meest waarschijnlijke' uitkomst was.

Ook Inter toonde serieuze interesse in de veteraan. De Milanezen toonden begin vorig seizoen al interesse in Nacho, die er toen voor koos om in Madrid te blijven. De Italianen zouden ook deze zomer in hem een uitstekende transfervrije versterking zien, maar lijken dus definitief achter het net te vissen.

Nacho bleef bij zijn beslissing om voor geen enkele andere Europese club dan Real Madrid te spelen en nu lijkt Ittihad Club er met hem vandoor te gaan. Bij de Saudi's, die afgelopen seizoen vijfde werden in de Saudi Pro League, zou Nacho onder meer Karim Benzema tegenkomen.

De Fransman en de Spanjaard speelden sinds 2012 samen in het eerste van Real Madrid. Vorig jaar besloot Benzema te vertrekken naar Saudi-Arabië en Nacho lijkt hem nu te volgen. Ook onder meer N'Golo Kanté, Fabinho, Luiz Felipe en Jota staan er onder contract.

Nacho won bij Real Madrid, waar hij lang niet altijd basisspeler was, zesmaal de Champions League. Ook werd hij onder meer viermaal kampioen van Spanje en prijken er twee Spaanse bekers, vijf Supercopa's en vier Europese Supercups op zijn palmares.

