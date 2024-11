Karim Benzema denkt te weten waarom periode van Kylian Mbappé bij Real Madrid tot dusver enigszins tegenvalt

Kylian Mbappé heeft nog niet weten uit te blinken in het shirt van Real Madrid op een manier hoe hij dat namens Paris Saint-Germain en het Franse elftal wel deed. Landgenoot Karim Benzema denkt te weten waar dat aan ligt, vertelt hij in gesprek met El Chiringuito TV.

“Wat mij betreft is het probleem dat Mbappé geen spits is”, begint Benzema. Trainer Carlo Ancelotti stelt Mbappé nu voornamelijk op in de spits, omdat Vinicius Júnior - een andere sterspeler - de vaste linksbuiten is.

“Elke keer als hij bij Frankrijk als nummer 9 speelt, is hij niet goed. Het is niet zijn positie. Maar het probleem is dat er op links een andere speler staat die net zo goed is als hij. En je kan Vini niet op rechts of centraal voorin zetten. Op links maakt hij het verschil.”

Benzema, die in 2021 en 2022 meerdere interlands voor Frankrijk speelde met Mbappé, denkt dat Mbappé zijn positie als spits maar moet accepteren. “Mbappé moet in zijn hoofd prenten dat hij een nummer 9 is, en die linkerkant vergeten.”

“Hij weet dat de druk enorm is. Als je twee of drie duels niet scoort, maken ze je af. Daar moet hij mee leren leven. Hij moet zichzelf de druk opleggen om elke wedstrijd weer te scoren. Daarvoor is hij gehaald en dat niveau heeft hij”, besluit de 36-jarige aanvaller.

Zelf speelde Benzema van 2009 tot 2023 voor Real Madrid. Vorig jaar verliet de spits de Spaanse club, om aan de slag te gaan bij het Saudi-Arabische Ittihad Club.

Real Madrid speelt dinsdagavond in de Champions League tegen AC Milan. Om 21:00 uur wordt er afgetrapt in Estadio Santiago Bernabéu. Vermoedelijk staat Mbappé, die in veertien officiële duels wel al acht keer scoorde voor de Koninklijke, dan opnieuw opgesteld in de spits.