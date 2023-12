Karatetrap Donnarumma breekt PSG niet op dankzij Circus Mbappé

Zondag, 3 december 2023 om 14:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:13

Paris Saint-Germain heeft zondag de koppositie in de Ligue 1 verstevigd. De manschappen van Luis Enrique kwamen bij Le Havre al na tien minuten met een man minder te staan, maar lieten zich daardoor niet van de wijs brengen: 0-2. Man van de wedstrijd was Kylian Mbappé, die alweer voor zijn vijftiende competitietreffer van het seizoen tekende.

Wil het Europees nog niet vlotten, gaat het PSG in de competitie voor de wind. Les Parisiens wonnen al zesmaal op rij, waardoor achtervolger Nice, hoewel met minimaal verschil, voorrang moest verlenen.

Omdat les Aiglons zaterdag zelf verloren bij FC Nantes (1-0), kreeg PSG de gelegenheid uit te lopen. Gianluigi Donnarumma bezorgde zijn ploeg wat dat betreft een slechte dienst.

De Italiaanse sluitpost ging al vroeg in het duel in de fout: hij haalde de doorgebroken Josué Casimir neer met een trap tegen het hoofd. Arbiter Bastien Dechepy kon niet anders dan direct rood uitdelen en Donnarumma vertrok beduusd naar de kleedkamers.

ROOD VOOR DONNARUMMA! ?? De doelman van Paris Saint-Germain moet na 10 minuten voetballen al vertrekken ????#ZiggoSport #Ligue1 #HACPSG pic.twitter.com/Bwy7tysqEj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 3, 2023

Niettemin kwam PSG even later op voorsprong. Mbappé ontving de bal op randje zestien van Ousmane Dembélé, legde aan en schoot via de binnenkant van de paal achter de kansloze Arthur Desmas: 0-1.

PSG bleef de betere en zag een tweede van Mbappé afgekeurd worden wegens buitenspel. Le Havre voelde zich daardoor genoodzaakt tot wisselen. Met twee wijzigingen greep de nummer negen van Frankrijk na rust het initiatief. Toch was het weer PSG dat het grootste gevaar stichtte.

De paal stond in de zestigste minuut de 0-2 van Dembélé in de weg. Daardoor bleef de spanning nog lang in de wedstrijd. Pas een minuut voor tijd schoot Vitinha PSG in veilige haven, met een listig zwabberend schot. De Parijzenaren raken zo vier punten los van nummer twee Nice.

Mbappé nestelde zich met zijn goal in de top negen van topscorers aller tijden van de Ligue 1. De 24-jarige steraanvaller maakte er net als Carlos Bianchi en Gunnar Andersson 179 op het hoogste Franse niveau. Het zal nog wel even duren voordat lijstaanvoerder Delio Onnis wordt achterhaald. Onnis staat namelijk op 299 goals.