Kandidaat ‘met droom om Heerenveen te trainen’ geopperd naast Steijn en Kruys

De Leeuwarder Courant is in de ban van het trainerscarrousel bij sc Heerenveen. Naast Maurice Steijn en Rick Kruys oppert het Friese dagblad nog vijf kandidaten om Kees van Wonderen na dit seizoen op te volgen in het Abe Lenstra Stadion. Eén van de meest in het oog springende namen is die van Robin Veldman. De 38-jarige Flevolander is clubloos en koestert de wens ooit nog eens de A-selectie van Heerenveen te trainen, zo vertelde hij begin vorig jaar aan het Algemeen Dagblad.

Veldman werkte namelijk al meer dan tien jaar bij de Friezen, waar hij in verschillende functies de Onder 13, Onder 17 en Onder 19 leidde. Ook werkte hij enige tijd als video-analist bij de A-selectie. In 2017 stapte Veldman over naar Ajax, alvorens in 2021 naar RSC Anderlecht te verkassen. Daar nam de oefenmeester in 2022 tijdelijk het stokje over als interim-coach van het eerste.

Veldman loodste Anderlecht door een lastige periode heen, maar keerde daarna weer terug in de rol van assistent. Zijn werkzaamheden werden zeer gewaardeerd, en kwamen hem op belangstelling van Royal Antwerp en Ajax te staan. Veldman koos echter voor een avontuur als hoofdtrainer bij Schotse tweedeklasser Queen's Park. Daar kwam in begin december alweer een einde aan.

Veldman wist slechts vijf van zijn vijfentwintig wedstrijden te winnen, en stond gevaarlijk dicht bij de degradatiezone met Queen's Park. Daarom besloot hij zijn driejarige contract vroegtijdig in te leveren. Dus kan Veldman gaan en staan waar hij wil. De Marknessenaar sprak inmiddels al met twee Eredivionisten en een Belgische club, weet de Leeuwarder Courant.

Het Friese dagblad gooit overigens ook de namen van Ruud van Nistelrooij, Ole Tobiasen (beiden clubloos), Alex Pastoor (Almere City FC) en Sipke Hulshoff (Feyenoord/Oranje) op tafel. De komst van Van Nistelrooij lijkt in ieder geval uitgesloten.

De voormalig aanvalsleider van Heerenveen mikt op een avontuur in het buitenland, waar 'beduidend grote clubs' zich hebben gemeld, aldus de Leeuwarder Courant. Heerenveen voerde al wel gesprekken met Steijn en Kruys.

Steijn is clubloos na zijn vertrek bij Ajax, terwijl Kruys nu nog eindverantwoordelijk is bij VVV-Venlo. Kruys trekt echter na dit seizoen de deur achter zich dicht in Limburg. Volgens Omrop Fryslân is overigens ook John van den Brom in beeld bij Heerenveen. De ervaren oefenmeester zit zonder werk na zijn vertrek bij Lech Poznan eind vorig jaar.

