Kampioensfeestje Volendam, Veerman en Schouten verpest door Excelsior-held Sanches Fernandes

FC Volendam is zondag nog geen kampioen van de Keuken Kampioen Divisie geworden. Een punt was voldoende, maar thuis in de topper tegen Excelsior was Derensili Sanches Fernandes met een hattrick de plaaggeest van het Andere Oranje: 1-4. Excelsior doet met de zege uitstekende zaken in de strijd om directe promotie naar de Eredivisie. De als tweede geplaatste Rotterdammers hebben nu twee punten meer dan ADO Den Haag met drie duels te gaan.

Na een kwartier ging het verschrikkelijk mis in de opbouw bij Volendam. Excelsior heroverde het balbezit rond de zestien en na een flitsende aanval gaf Jerroldino Bergraaf fraai met zijn hak mee aan Sanches Fernandes, die aannam en koeltjes binnenschoot: 0-1.

Tot overmaat van ramp zagen de supporters dat het snel daarna 0-2 werd. Ilias Bronkhorst bediende Sanches Fernandes, die er enkele schaarbewegingen uitgooide, naar binnen sneed en met links via de handschoenen van Kayne van Oevelen en de onderkant van de lat fraai raakschoot: 0-2.

Het werd na rust nog erger voor Volendam. Jacky Donkor ging een één-tweetje aan met Lance Duijvestijn en beproefde zijn geluk. Van Oevelen bracht redding, maar kon niet voorkomen dat het daaropvolgende mislukte schot van Jerroldino Bergraaf bij de tweede paal werd binnengetikt door Sanches Fernandes: 0-3.

Sanches Fernandes daagde het Volendam-publiek vervolgens uit door ze strak aan te kijken, met een bekertjesregen en daarbij horende tijdelijke staking tot gevolg. Na een korte ongeplande pauze liep Excelsior verder uit.

Mawouna Amevor hing iets te nadrukkelijk aan de uitstekende spelende Bergraaf, die naar de grond ging en de arbiter naar de stip zag wijzen. Duijvestijn ging achter de bal staan en koos voor de rechterhoek: 0-4.

In de slotfase kreeg Volendam de kans om zijn supporters toch nog iets terug te geven. Arthur Zagré hield vast bij Déron Payne, en de daaropvolgende strafschop werd binnengeschoten door Henk Veerman: 1-4.

Nog geen kampioensfeestje dus in Volendam, waar onder meer PSV-sterren Jerdy Schouten en Joey Veerman speciaal voor naar waren afgereisd.