Kaj Sierhuis schiet schitterend raak en bezorgt RKC Waalwijk flinke kater

Kaj Sierhuis heeft zaterdagavond voor het absolute hoogtepunt gezorgd in het duel tussen RKC Waalwijk en Fortuna Sittard. De twee ploegen leken af te stevenen op een 0-0 gelijkspel, totdat de spits van de Limburgers Etienne Vaessen kansloos liet met een verwoestend afstandsschot in de bovenhoek: 0-1. Fortuna stijgt dankzij de zege naar plek twaalf. Voor nummer zestien RKC is de nederlaag een zeer gevoelige tik. Het als vijftiende geklasseerde Excelsior heeft drie punten meer en een duel tegoed.

Er viel in de eerste helft in Waalwijk weinig te beleven. Beide ploegen hanteerden de lange bal en het spel was ronduit matig te noemen. Toch vielen er met name voor het doel van Fortuna een paar gevaarlijke momenten te noteren. Denilho Cleonise zette een goede dribbel in en gaf af op David Min, die draaide naar zijn rechterbeen en maar net naast schoot.

Fortuna viel net als RKC tegen en verscheen weinig voor het doel van Vaessen. Toch kreeg de goalie het benauwd toen I√Īigo C√≥rdoba plots voor zijn neus opdook. Vaessen wist RKC tot tweemaal toe voor een achterstand te behoeden.

Op slag van rust kreeg ook de thuisploeg de kans om de score te openen. Julian Lelieveld zette goed voor op Reuven Niemeijer, die hard kopte richting de verre hoek. Zijn poging ging tot opluchting van Fortuna net naast.

In de fase net na rust kende Fortuna een veelbelovende periode. De ploeg zette RKC onder druk en kreeg een prima kans in de persoon van Rodrigo Guth, die tegen de paal kopte. Even daarvoor was Vaessen de reddende engel door een mogelijkheid van Sierhuis onschadelijk te maken.

RKC dacht halverwege de tweede helft plots op voorsprong te komen. Na een uitstekende aanval over rechts tikte Chris Lokesa binnen, maar de Belg bleek buitenspel te hebben gestaan: treffer afgekeurd. RKC en Fortuna leken zodoende te gaan besluiten op een 0-0 gelijkspel.

Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd was het plots raak, en hoe. Sierhuis kreeg de bal aan de linkerkant van het veld, sneed wat naar binnen en besloot uit te halen. De spits schoot vanaf een meter of twintig schitterend raak in de korte bovenhoek achter de kansloze Vaessen: 0-1.

