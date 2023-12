Kaars wint battle van Veerman; FC Groningen laat tanden zien in slotfase

Vrijdag, 1 december 2023 om 22:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:31

Nummer twee Roda JC Kerkrade verloor vrijdagavond van FC Dordrecht, waardoor de achterstand op koploper Willem II is opgelopen tot zes punten. Henk Veerman leek met twee doelpunten wederom goud waard te zijn voor ADO Den Haag, dat ondanks een sterke comeback alsnog verloor van Helmond Sport. Martijn Kaars vijzelde zijn aantal doelpunten als topscorer op naar veertien.

FC Den Bosch - Jong Ajax 3-3

FC Den Bosch kende een zeer goede eerste helft. Kacper Kostorz ging in de vierde minuut al om doelman Charlie Setford heen, om vervolgens koeltjes af te ronden: 1-0. Kostorz had het op de heupen en verschalkte de keeper van Jong vijf minuten later nog een keer: 2-0. Het was een levendige beginfase, want Tristan Gooijer tekende uit een corner voor de aansluitingstreffer. Rik Mulders vergrootte de voorsprong van Den Bosch vlak voor rust. Hij dribbelde de zestien in en haalde vervolgens hard uit: 3-1. In de laatste tien minuten ging het alsnog mis voor de thuisclub. Gooijer verwerkte een lage voorzet tot doelpunt en Mika Godts trok de stand gelijk uit een strafschop: 3-3. Godts viel daarna geblesseerd af en er zijn zorgen over de ernst van zijn blessure.

FC Dordrecht - Roda JC Kerkrade 2-0

Rene Kriwak, al het hele seizoen in vorm, opende de score namens FC Dordrecht in de 37ste minuut. Kort daarna had het al 2-0 kunnen staan, ware het niet dat Ilias Sebaoui in kansrijke positie faalde, na goed voorbereidend werk van Kriwak. Het was lange tijd spannend in Dordrecht, totdat Kriwak tien minuten voor het einde op fraaie wijze de voorsprong van De Schapenkoppen verdubbelde. De Oostenrijkse spits staat nu op negen goals in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Groningen - VVV-Venlo 2-1

VVV-Venlo kende een droomstart in Groningen. Michalis Kosidis kopte al na negen minuten spelen raak: 0-1. De Limburgers hielden de voorsprong lang vast, maar in de slotfase ging het alsnog helemaal mis. FC Groningen scoorde in de 70ste en 73ste minuut en sleepte zo drie punten uit het vuur. Laros Duarte krulde een vrije trap op fraaie wijze binnen en Jorg Schreuders was luttele minuten later de matchwinner en tevens held van het Groningen-publiek.

Helmond Sport - ADO Den Haag 3-2

Arne van Keilegom bracht Helmond Sport al in de vierde minuut op voorsprong, na een snelle aanval van de thuisclub. Binnen no-time stond het 2-0: Keuken Kampioen Divisie-topscorer Martijn Kaars schoot na weer een goede aanval onberispelijk binnen. Veerman bracht de spanning halverwege de enerverende eerste helft terug: 2-1. Diezelfde Veerman leek na bijna een uur spelen met een kopbal een punt te redden voor ADO Den Haag. Het slotakkoord was echter voor Kaars, die tien minuten voor tijd een penalty benutte en nu op veertien competitietreffers staat.

???????????????? Henk Veerman & Jort van der Sande doet wat terug voor ADO! ??#helado pic.twitter.com/RBuVRbj9wV — ESPN NL (@ESPNnl) December 1, 2023

SC Cambuur - FC Eindhoven 2-2

Eindhoven kwam na een half uur spelen tegen de verwachtingen in op voorsprong. Evan Rottier kreeg de bal voor zijn voeten in het strafschopgebied en schoot uit de draai raak: 0-1. Enkele minuten later trok Milan Smit vanaf de strafschopstip de stand gelijk. In de tweede helft wisten de Friezen alsnog de drie punten veilig te stellen. Michael Breij kreeg de bal in de zestien aangespeeld en schoot in één keer raak. Tien minuten voor tijd kwam Eindhoven via een intikker van Joey Sleegers nog op gelijke hoogte. Hij bepaalde zo de eindstand op 2-2.

TOP Oss - De Graafschap 0-1

Al na zes minuten spelen kwam De Graafschap op voorsprong. Een lobpass van Basar Önal werd door Devin Haen knap met het hoofd binnengewerkt: 0-1. In het tweede bedrijf kwam Oss tot een aantal grote kansen, maar het mocht helaas niet baten voor de Brabanders.

Jong FC Utrecht - Jong PSV 0-0

Jong PSV, waar Joël Drommel onder de lat stond, en Jong FC Utrecht maakten er een vermakelijke eerste helft van. Kansen werden echter niet benut, ondanks dat onder meer Wessel Kooy een prima mogelijkheid kreeg. Zijn kopbal maakte Drommel echter niet nerveus genoeg. De 310 supporters op Sportpark Zoudenbalch zagen Mohamed Nassoh een prima mogelijkheid na de rust krijgen. Kevin Gadellaa had echter een prima redding in huis op de poging van de Jong PSV'er. Beide ploegen bleven hier en daar dreigend, maar gescoord zou er niet worden.

MVV Maastricht - Jong AZ 4-0

MVV speelde een overtuigende wedstrijd voor zijn eigen supporters. De wedstrijd begon dan ook met een cadeautje van AZ-goalie Rome-Jayden Owusu-Oduro, die de bal van zijn voeten liet lopen door Koen Kostons. Een pijnlijke fout: 1-0. Halverwege de eerste helft pakte MVV een voorschot op de overwinning. Bryan Smeets stond goed gepositioneerd en schoot een voorzet prima binnen: 2-0.

Na rust gingen de Limburgers vrolijk door met scoren. Nadat de MVV'ers tot tweemaal toe de lat hadden geraakt, was het een kwartier voor tijd alsnog raak. Dailon Livramento schoot een voorzet overtuigend binnen. Tien minuten voor tijd speelde Smeets het slotakkoord. Op aangeven van Livramento schoot de middenvelder, via de weinig overtuigende Owusu-Oduro, de bal tegen de touwen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Willem II 17 12 2 3 19 38 2 Roda JC Kerkrade 17 9 5 3 16 32 3 FC Emmen 17 9 5 3 6 32 4 ADO Den Haag 17 8 6 3 12 30 5 De Graafschap 16 9 2 5 0 29 6 SC Cambuur 17 8 4 5 9 28 7 FC Dordrecht 16 6 8 2 11 26 8 NAC Breda 16 7 4 5 3 25 9 FC Groningen 17 7 4 6 9 25 10 Helmond Sport 17 7 3 7 2 24 11 Jong AZ 17 7 3 7 -4 24 12 FC Eindhoven 17 5 8 4 1 23 13 VVV-Venlo 17 6 5 6 -2 23 14 MVV Maastricht 17 5 4 8 -3 19 15 Jong PSV 16 5 2 9 -10 17 16 Jong FC Utrecht 16 4 5 7 -14 17 17 Jong Ajax 17 4 5 8 -8 17 18 Telstar 16 4 1 11 -13 13 19 FC Den Bosch 17 3 2 12 -16 11 20 TOP Oss 17 2 2 13 -18 8