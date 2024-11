Juventus zegeviert in stadsderby en voert druk op Inter en Napoli op

Juventus heeft de derby van Turijn naar zich toegetrokken. De ploeg van trainer Thiago Motta won in het eigen Allianz Stadium met 2-0 van Torino. Timothy Weah opende de score in de eerste helft, vlak voor tijd gooide Kenan Yildiz het duel in het slot. Juventus klimt dankzij de zege naar de derde plaats in de Serie A, waar Napoli de dans leidt en Inter op plek twee bivakkeert. Beide concurrenten moeten dit weekend nog in actie komen.

Bij Juventus stond Teun Koopmeiners zoals vooraf verwacht op de 10-positie, vlak achter spits Dusan Vlahovic. Weah en Kenan Yildiz moesten voor het gevaar vanaf de flanken zorgen, terwijl Manuel Locatelli en Khéphren Thuram de controlerende middenvelders van dienst waren. Francisco Conceição begon op de bank, net als Borna Sosa bij Torino. Marcus Pedersen startte wel bij de bezoekers.

De openingsfase was zeker niet hoogstaand. Het meest noemenswaardige moment kwam op naam van Vlahovic, die, op aangeven van Koopmeiners, met een beroerd schot op de proppen kwam. Ondanks de matige openingsfase kwam Juventus vrij snel op voorsprong. Andrea Cambiaso zette een rush in, schudde de nodige Torino-verdedigers van zich af en dwong Vanja Milinkovic-Savic tot een redding. Weah liep de rebound vervolgens binnen: 1-0.

Cambiaso kreeg vertrouwen van zijn halve assist en probeerde met een vlammend schot om zelf op het scorebord te komen, maar schoot net te hard en dus over. Torino wist in aanvallend opzicht vrijwel niets klaar te spelen en kwam goed weg toen de ongedekte Koopmeiners een schot afvuurde dat niet verder kwam dan de borst van Saul Coco. Een volgende gekraakte poging van de voormalig AZ'er leverde een hoekschop op.

In een weinig bijzondere tweede helft was een fraai passje van Koopmeiners één van de spaarzame hoogtepunten. De Oranje-international vond Weah met en verdekt passje en zag de Amerikaan afronden in de verre hoek. Weah maakte echter hands in de aanloop naar zijn treffer, die dan ook geannuleerd werd.

Invaller Conceição liet zich tien minuten voor tijd zien met een karakteristieke dribbel aan de rechterkant. De Portugees sneed naar binnen, was mede-invaller Sosa te snel af en zag de bal net over Milinkovic-Savic én de lat vliegen.

Conceição kende een prima invalbeurt en gooide er nog maar eens een fraaie actie uit aan de rechterkant. Ditmaal besloot hij voor te geven en dat bleek een prima keuze. Yildiz kopte bij de tweede paal binnen: 2-0.