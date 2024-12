Juventus ondanks uitblinkende Khéphren Thuram niet langs Fiorentina door late tegengoal

Juventus is er zondagavond niet in geslaagd om Fiorentina te passeren op de Serie A-ranglijst. In Turijn leek la Vecchia Signora lange tijd op weg naar de zege tegen Fiorentina, maar vlak voor tijd zorgde Riccardo Sottil toch nog voor een gelijkspel: 2-2.

Bij Juventus was er een basisplek voor Teun Koopmeiners en voormalig Ajacied Francisco Conceição. Aan de kant van Fiorentina stond er met Albert Gudmundsson ook een voormalig Eredivisionist in de basis, terwijl Robin Gosens op de bank startte.

Nadat Dusan Vlahovic al vroeg in de wedstrijd net naast had gekopt, was het in de twintigste minuut alsnog raak voor Juventus. Khépren Thuram kreeg de bal van Manuel Locatelli en kon zomaar doorlopen richting het doel van Fiorentina. Daar verschalkte hij David de Gea: 1-0.

In de 38ste minuut kwam Fiorentina op gelijke hoogte. Moise Kean kopte een voorzet van Yacine Adli binnen en deed zodoende zijn oude werkgever pijn: 1-1. Bijna ging Juventus daarna toch nog met een voorsprong de rust in, maar De Gea bracht knap redding op een schot van Vlahovic, en Locatelli schoot net naast.

Vlak na rust tekende Thuram voor de 2-1, na een pass van Koopmeiners die nog licht werd aangeraakt door een speler van Fiorentina. In de fase daarna kreeg Juventus nog een aantal kansen om verder uit te lopen.

Het niet benutten van die mogelijkheden kwam de thuisploeg duur te staan. Vlak voor tijd nam Sottil de bal van dichtbij in één keer keihard vanuit de lucht, en daarmee verschalkte hij Juventus-doelman Michele Di Gregorio: 2-2.

Daar had Juventus geen antwoord meer op. Zo blijft nummer vijf Fiorentina boven nummer zes Juventus staan in de Serie A. Beide ploegen hebben 32 punten, maar Fiorentina heeft een beter doelsaldo én een duel minder gespeeld.