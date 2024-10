Juventus verslaat tienkoppig Lazio pas heel laat dankzij knullig eigen doelpunt

Juventus is er op het nippertje in geslaagd om een tienkoppig Lazio aan de kant te zetten. Lazio-verdediger Alessio Romagnoli werd halverwege de eerste helft naar de kant gestuurd met een directe rode kaart, maar een treffer bleef vervolgens heel lang uit. Juventus had uiteindelijk een eigen doelpunt van Mario Gila nodig om toch nog de volle buit te pakken: 1-0. Juve staat nu in punten gelijk met koploper Napoli, dat zondag op bezoek gaat bij Empoli.

Aan de kant van Juventus was Dusan Vlahovic de diepste spits. De Serviër werd in zijn rug gesteund door Andrea Cambiaso, Douglas Luiz en Kenan Yildiz. Khéphren Thuram en Manuel Locatelli vormden het blok op het middenveld. Bij Lazio begon Tijjani Noslin op de bank. Taty Castellanos was de enige spits bij de Romeinen.

Het was Thuram die de aanwezigen in het Allianz Stadium voor het eerst aan een treffer liet denken. Een ingreep van Gila zorgde er echter voor dat de Fransman genoegen moest nemen met een hoekschop, waar geen gevaar uit werd gesticht.

Juventus heerste tegen Lazio, dat halverwege de eerste helft in grote problemen kwam. Pierre Kalulu was onderweg naar het Romeinse doel en werd neergehaald door Romagnoli. De verdediger moest dat bekopen met rode kaart. Uit de daaropvolgende vrije trap mikte Vlahovic enkele decimeters te hoog.

Het was eenrichtingsverkeer, maar Lazio zou in de eerste helft stand weten te houden. Soms met meer geluk dan wijsheid, zoals vlak voor rust het geval was. Cambiaso denderde over de flank en gaf voor op Federico Gatti, die van heel dichtbij naast schoot.

Lazio deed ondanks de ondertalsituatie blij vlagen goed mee, maar had ook het geluk toen Vlahovic na een klein uur spelen keihard tegen de lat schoot. Enkele minuten later kreeg ook Douglas Luiz een honderd procent kans, die hij miste door al vallend van dichtbij naast te koppen.

Vijf minuten voor tijd was de bevrijdende treffer alsnog daar. Linksback Juan Cabal gaf een matige voorzet vanaf de linkerkant, maar toch bleek zijn actie een gouden zet. De pass van de Colombiaan werd namelijk knullig in eigen doel verwerkt door Gila: 1-0.