Juventus heeft interesse in Jorrel Hato, zo meldt Calciomercato. Volgens het Italiaanse medium wil Ajax alleen luisteren naar aanbiedingen boven de dertig miljoen euro.

Cristiano Giuntoli, de technisch directeur van Juventus, zou aan het einde van dit seizoen een poging willen gaan wagen om Hato (18) los te weken, maar Calciomercato sluit niet uit dat de Oude Dame zich in januari al in Amsterdam meldt.

Juventus zou de linksbenige verdediger al maanden in de gaten houden en ook al voorzichtig informatie hebben ingewonnen over hem tijdens de gesprekken over de huurtransfer van Daniele Rugani.

Hato verlengde zijn contract bij Ajax in maart tot medio 2028, waardoor de Amsterdammers hoog in de boom kunnen gaan zitten wat betreft de vraagprijs. Volgens Transfermarkt is de geboren Rotterdammer dertig miljoen euro waard.

Hato is ook dit seizoen weer een vaste waarde in de Johan Cruijff ArenA. Zijn rol is wel veranderd onder Francesco Farioli, die hem als linksback gebruikt. Youri Baas speelt doorgaans naast Josip Sutalo in het centrum van de Amsterdamse defensie.

Ajax is onder de Italiaanse trainer goed begonnen aan het nieuwe seizoen. De Amsterdammers staan na zes wedstrijden op dertien punten in de Eredivisie. In de Europa League heeft Ajax vier punten kunnen bijschrijven na twee duels.