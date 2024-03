Juventus gaat diep in blessuretijd alsnog onderuit tegen Lazio

Juventus heeft zaterdagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de Serie A. Op bezoek bij Lazio leek het lang doelpuntloos gelijk te spelen, maar in de 93ste minuut scoorde de thuisploeg alsnog: 1-0. Daardoor raakt de titel nog verder uit zicht voor het team van trainer Massimiliano Allegri, dat voorlopig op de derde plaats blijft staan. Lazio staat ondertussen zevende.

In de eerste helft domineerde Lazio. De thuisploeg kreeg via Valentín Castellanos ook een aardige kans, maar zijn poging belandde in het zijnet.

Vlak voor rust begon ook Juventus wat kansen te creëren. Met name Federico Chiesa was gevaarlijk. Zijn beide pogingen waren echter een prooi voor doelman Christos Mandas.

Ook in de tweede helft vielen er aan beide kanten van het veld wat kansjes te noteren. Zo vond Andrea Cambiaso de handschoenen van Mandas, en ging een poging van Luis Alberto via Daniele Rugani maar net naast.

Beide ploegen leken af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar vlak voor tijd scoorde Lazio alsnog. Adam Marusic kopte een voorzet van invaller Mattéo Guendouzi binnen: 1-0.

Dat bleek ook de eindstand. De achterstand van Juventus op koploper Inter, dat ook nog een duel tegoed heeft, is met nog acht wedstrijden te gaan maar liefst zeventien punten.

Lazio won ondertussen de tweede wedstrijd op rij sinds het vertrek van Maurizio Sarri ruim twee weken geleden. Op 16 maart werd er ook al gewonnen: met 2-3 bij Frosinone.

