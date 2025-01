Juventus deelt AC Milan gevoelige tik uit in strijd om Champions League-ticket

Juventus is er zaterdag in geslaagd de kraker tegen AC Milan te winnen. Samuel Mbangula en Timothy Weah bezorgden de ploeg van trainer Thiago Motta de zege: 2-0. Juventus stijft naar plek vier en deelt een tik uit aan AC Milan, dat op plek acht voorlopig ver verwijderd is van Champions League-kwalificatie. Het gat van zes punten naar nummer vier Juventus is wel overbrugbaar, al azen ook Fiorentina, Bologna en Lazio op een plek bij de eerste vier.

Bij Juventus begon Teun Koopmeiners op 10. De Oranje-international vormde de voorhoede met Kenan Yildiz, Mbangula en spits Nico González. Dusan Vlahovic begon op de bank. Ex-Ajacieden Francisco Conceição en Arkadiusz Milik waren er door blessures niet bij. Bij Milan was Tijjani Reijnders de 10 van dienst. Yunus Musah, Rafael Leão en Tammy Abraham, die de geschorste Álvaro Morata verving, vormden de rest van de voorhoede.

Juventus begon met opvallend aanvallende intenties tegen Milan, dat na een kwartier zijn handjes mocht dichtknijpen dat het nog 0-0 stond. Zo belandde een gekruld schot van Khéphren Thuram op het dak van het doel en schampte een poeier van Koopmeiners de kruising.

Luttele minuten leek het helemaal fout te gaan voor Milan, toen Kenan Yildiz onderweg was om een pass te onderscheppen. Omdat Milan-goalie Mike Maignan uiterst alert reageerde, ontsnapten de bezoekers. Het eerste serieuze gevaar van Milanese kant kwam van de voet van Reijnders, die zijn inzet via Fikayo Tomori en Manuel Locatelli naast zag vliegen.

Juventus en Milan maakten er een vermakelijke wedstrijd van. Een heerlijke vrije trap van Koopmeiners belandde bij Federico Gatti, die Matteo Gabbia aftroefde en naast kopte. Aan de overkant kwam Leão plots dichtbij, door na een chaotische situatie voor het doel hard uit te halen. Michele Di Gregorio redde puik.

In de rust bleef de aangeslagen Yildiz achter in de kleedkamer. Weah viel in voor de Turk en zag generatiegenoot Mbangula de score na een uur openen. De Belg haalde in één keer uit en had het geluk dat Emerson Royal zijn inzet dusdanig van richting veranderde, dat Maignan kansloos was: 1-0.

Juventus klapte die fase volledig over Milan heen en kwam enkele minuten na de openingstreffer ook op 2-0. Thuram zag de ruimte bij Weah en stuurde de Amerikaan de diepte in. Weah kapte Tomori uit alsof hij er niet stond en rondde met en lage knal af in de verre hoek.

In het restant van de wedstrijd deed Juventus het rustiger aan, terwijl Milan zich leek te hebben verzoend met een nederlaag. De bezoekers meldden zich nog wel enkele keren in de zestien van Juve, maar in de pogingen van Theo Hernández en Francesco Camarda zat te weinig venijn.