Justin Kluivert en Bournemouth bezorgen rood aangelopen Arsenal flinke kater

Arsenal is bijzonder slecht uit de interlandperiode gekomen. De nummer drie in de Premier League verloor zaterdag met 2-0 bij Bournemouth, de eerste nederlaag van deze jaargang in Engeland. Arsenal speelde ruim een uur met tien spelers na de rode kaart voor centrumverdediger William Saliba. Justin Kluivert was als invaller goud waard voor Bournemouth.

De eerste helft nam een vervelende wending voor Arsenal na een halfuur spelen. Saliba haalde een doorgebroken speler neer, maar kreeg daar eerst slechts geel voor. Na een VAR-check werd een directe rode kaart uitgedeeld aan de Fransman, die de topper tegen Liverpool van volgende week mist wegens een schorsing.

Manager Mikel Arteta greep in en stuurde verdediger Jakob Kiwior het veld in, als vervanger van aanvaller Raheem Sterling. Bournemouth rook bloed en wilde nog voor rust de overtalsituatie uitbuiten. Arsenal hield echter stand en het tiental uit Noord-Londen haalde met een 0-0 tussenstand het rustsignaal.

Kort na de hervatting liet Antoine Semenyo zich gelden, maar ook hij kon Bournemouth niet aan de leiding brengen. Aan de andere kant kopte Kai Havertz over op aangeven van Declan Rice. Na ruim een uur spelen maakten Kluivert en Luis Sinisterra hun entree bij de thuisclub.

Met een speler minder kreeg Arsenal een goede kans op de score te openen, na slecht keeperswerk van Kepa. Gabriel Martinelli faalde echter in kansrijke positie. De openingsgoal viel juist aan de andere kant: Kluivert gaf voor uit een corner en bij de eerste paal schoot Ryan Christie onberispelijk raak: 1-0. Een mokerslag voor Arsenal, dat in de slotfase niet meer terug wist te knokken.

Het werd juist nóg erger voor The Gunners na een overtreding in zijn eigen zestien van doelman David Raya. Kluivert ging achter de bal staan en benutte de penalty feilloos: 2-0. De invaller hield de bal daarna even onder zijn shirt bij het juichen, als verwijzing dat hij en zijn vriendin Shanna Taihuttu in verwachting zijn van hun eerste kindje. De stunt van Bournemouth was opeens een stuk dichterbij.

Arsenal zocht in de laatste tien minuten nog wel naar de aansluitingstreffer, die er niet kwam in het Vitality Stadium. Tijd om lang te rouwen is er niet, want Shakthar Donetsk komt dinsdag op bezoek in de poulefase van de Champions League. Vijf dagen later wacht de kraker tegen koploper Liverpool.