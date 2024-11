'Justin Bijlow zal tegen Manchester City weer niet keepen en ik weet hoe het zit'

Het lijkt erop dat Justin Bijlow ook tegen Manchester City niet onder de lat kan staan. Journalist Mikos Gouka meldt in de AD Voetbalpodcast dat hij weet hoe de vork in de steel zit rond de afwezigheid van Bijlow en hij vraagt zich hardop af waarom Feyenoord ‘geheimzinnig’ doet.

Na lange afwezigheid heroverde Bijlow begin november eindelijk zijn plek onder de lat ten koste van Timon Wellenreuther, maar na het duel met AZ (3-2 winst) raakte de sluitpost opnieuw geblesseerd.

Voor de interlandbreak moest Bijlow het Champions League-duel met RB Salzburg en de Eredivisie-wedstrijd tegen Almere City FC al laten schieten, terwijl hij afgelopen weekend ook tegen sc Heerenveen op de tribune zat.

Gouka verwacht dat Bijlow komende dinsdag tegen Manchester City wederom niet onder de lat zal staan, ondanks dat hij wel weer kan meetrainen. “Ik weet inmiddels hoe het zit, maar ik snap niet waarom die club nou zo moeilijk doet om de situatie rond Bijlow.”

“Het is heel simpel. Hij is teruggekeerd in de basis omdat Wellenreuther niet goed genoeg presteerde. Ergens in die wedstrijd tegen AZ heeft hij een soort verkramping in zijn kuit gevoeld. Dat kan.”

“Hij had niet veel last, maar een dag na de wedstrijd voelde hij nog een beetje stijfheid in de kuitspier, waardoor hij niet tegen RB Salzburg kon spelen. Door zijn blessureverleden wilde Feyenoord geen risico nemen, waardoor hij ook Almere City miste.”

“Bijlow trainde in de aanloop naar sc Heerenveen wel twee keer voluit mee. De afweging van de medische staf is: kan hij in korte tijd twee belangrijke wedstrijden spelen? Is dat niet zo, dan heeft Brian Priske één fitte keeper die beide wedstrijden keept. Dat is alles. Daarna wordt het stokje in principe overgedragen aan Bijlow”, aldus Gouka.